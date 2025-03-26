В США раскрыли возможность возвращения России в SWIFT

В США допустили возможность ослабления санкций против России, включая восстановление доступа российских банков к международной системе платежей SWIFT. Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент.
«Полагаю, что на повестке дня находятся все варианты. Следующие шаги российского руководства определят, будут ли санкции ужесточены или смягчены», — сказал Бессент в эфире телеканала Fox News.
Однако, по словам министра финансов России Антона Силуанова, диалог между Россией и США о восстановлении работы российских банков в системе SWIFT на текущий момент отсутствует. По линии Минфинов переговоры так же не ведутся.
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