Глава Минфина высказался о диалоге с США по возвращению SWIFT

Минфин: диалога с США по возвращению SWIFT нет
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Силуанов ответил на вопрос касательно SWIFT
Силуанов ответил на вопрос касательно SWIFT Фото:

Диалог с Соединенными Штатами относительно восстановления работы российских банков в системе SWIFT на данный момент отсутствует. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

«По линии Минфинов диалога как не было, так и нет», — подчеркнул Силуанов. Цитату передают «Известия».

С 17 марта начинают действовать санкции Евросоюза против 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций, которые включают запрет на доступ к международной платежной системе SWIFT. Это стало частью нового, 16-го пакета санкций, утвержденного Советом ЕС в конце февраля. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза.

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Диалог с Соединенными Штатами относительно восстановления работы российских банков в системе SWIFT на данный момент отсутствует. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов. «По линии Минфинов диалога как не было, так и нет», — подчеркнул Силуанов. Цитату передают «Известия». С 17 марта начинают действовать санкции Евросоюза против 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций, которые включают запрет на доступ к международной платежной системе SWIFT. Это стало частью нового, 16-го пакета санкций, утвержденного Советом ЕС в конце февраля. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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