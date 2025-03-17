Глава Минфина высказался о диалоге с США по возвращению SWIFT

Диалог с Соединенными Штатами относительно восстановления работы российских банков в системе SWIFT на данный момент отсутствует. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
«По линии Минфинов диалога как не было, так и нет», — подчеркнул Силуанов. Цитату передают «Известия».
С 17 марта начинают действовать санкции Евросоюза против 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций, которые включают запрет на доступ к международной платежной системе SWIFT. Это стало частью нового, 16-го пакета санкций, утвержденного Советом ЕС в конце февраля. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза.
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