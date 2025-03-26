В элитном ЖК Челябинска продают помещение за 55 млн рублей под супермаркет

В элитном ЖК «Лесопарковый» в Челябинске на продажу выставили помещение за 55 млн рублей под будущий сетевой магазин. Это следует из данных на популярном портале бесплатных объявлений.
«В Челябинске по улице Лесопарковая, 7Г продается гoтовое пoмещeние для cдачи в aренду кpупным ceтевым мaгазинам. Стоимость — 55 млн рублей», — говорится в предложении на сайте «Авито».
Продавец отмечает, что площадь будущего супермаркета составляет 120 квадратных метров. Вход с улицы, высота потолков четыре метра, отделка чистовая.
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