26 марта 2025

Губернатор Кухарук рассказал о развитии креативной индустрии в ХМАО

Кухарук: в ХМАО есть все для создания проектов креативной индустрии
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава ХМАО выступил на форуме «Арктика - территория диалога»
Глава ХМАО выступил на форуме «Арктика - территория диалога» Фото:

Глава ХМАО Руслан Кухарук рассказал, что в округе есть все условия для создания уникальных проектов креативной индустрии. Такое мнение он выразил во время выступления на форуме «Арктика — территория диалога». 

«Привлечение представителей креативных индустрий — это инвестиция в человеческий капитал, в молодежь, в будущее. И в Югре есть все условия для создания уникальных и востребованных проектов, достойно представляющих наш регион на карте России», — рассказал он после участия в форуме в своем telegram-канале. 

В качестве примера он привел включенный в состав Арктической зоны РФ Белоярский район, который находится на первом месте в рейтинге качества городской среды Министерства строительства и ЖКХ. Там креативные сообщества привлекались к принятию решений о формировании комфортных городских пространств. 

Форум «Арктика — территория диалога» проходит в Мурманске. На нем участники обсуждают вопросы развития инфраструктуры, улучшения жизни и внедрения технологий. Глава ХМАО проведет там два дня 26 и 27 марта. 

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Глава ХМАО Руслан Кухарук рассказал, что в округе есть все условия для создания уникальных проектов креативной индустрии. Такое мнение он выразил во время выступления на форуме «Арктика — территория диалога».  «Привлечение представителей креативных индустрий — это инвестиция в человеческий капитал, в молодежь, в будущее. И в Югре есть все условия для создания уникальных и востребованных проектов, достойно представляющих наш регион на карте России», — рассказал он после участия в форуме в своем telegram-канале.  В качестве примера он привел включенный в состав Арктической зоны РФ Белоярский район, который находится на первом месте в рейтинге качества городской среды Министерства строительства и ЖКХ. Там креативные сообщества привлекались к принятию решений о формировании комфортных городских пространств.  Форум «Арктика — территория диалога» проходит в Мурманске. На нем участники обсуждают вопросы развития инфраструктуры, улучшения жизни и внедрения технологий. Глава ХМАО проведет там два дня 26 и 27 марта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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