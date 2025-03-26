Губернатор Кухарук рассказал о развитии креативной индустрии в ХМАО

Глава ХМАО Руслан Кухарук рассказал, что в округе есть все условия для создания уникальных проектов креативной индустрии. Такое мнение он выразил во время выступления на форуме «Арктика — территория диалога».
«Привлечение представителей креативных индустрий — это инвестиция в человеческий капитал, в молодежь, в будущее. И в Югре есть все условия для создания уникальных и востребованных проектов, достойно представляющих наш регион на карте России», — рассказал он после участия в форуме в своем telegram-канале.
В качестве примера он привел включенный в состав Арктической зоны РФ Белоярский район, который находится на первом месте в рейтинге качества городской среды Министерства строительства и ЖКХ. Там креативные сообщества привлекались к принятию решений о формировании комфортных городских пространств.
Форум «Арктика — территория диалога» проходит в Мурманске. На нем участники обсуждают вопросы развития инфраструктуры, улучшения жизни и внедрения технологий. Глава ХМАО проведет там два дня 26 и 27 марта.
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