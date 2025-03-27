Чемезов раскрыл основное препятствие для промышленности

Санкции мешают российскому производству, без них было бы проще и России, и ее партнерам, и Западу. Об этом заявил директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Под разными санкциями мы живем больше десяти лет и уже забыли, что бывает по-другому <...> Конечно, санкции мешают. Без них всем было бы проще: и нам, и нашим партнерам, и западным странам, кстати, тоже. Ведь они тоже тратят на это колоссальные силы и несут большие финансовые потери», — сказал Сергей Чемезов в беседе с URA.RU.
Однако, добавил он, российское производство давно адаптировалось к санкциям и не пропадет. Даже в условиях ограничений оно растет и в деньгах, и в объемах продукции, и в разработках. «В каком-то смысле санкции открыли нам второе дыхание, сделали нас креативнее и быстрее», — рассказал Чемезов. При этом, по его словам, смягчения ограничений в ближайшее время не предвидится — несмотря на большое количество обещаний, реальных шагов к отмене санкций западные страны не делают.
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