Российские силовики рассказали об обстановке в Курской области

ТАСС: ВСУ несут потери у Олешни и КПП «Суджа» в Курской области
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У пограничного перехода бойцы РФ «продолжают перемалывать переброшенные резервы противника»
У пограничного перехода бойцы РФ «продолжают перемалывать переброшенные резервы противника» Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующие в районах Олешни, Гоголевки и на территории у пограничного перехода «Суджа» в Курской области, несут значительные потери. Такая же обстановка для украинских солдат складывается в окрестностях Гоголевки. Об этом рассказали в российских силовых структурах. 

«Подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады, доукомплектованные за счет солдат ВСУ с боевым опытом из других штурмовых подразделений, сегодня несут колоссальные потери в районе хутора Олешня в результате успешных действий наших военных», — рассказывают в силовых структурах об обстановке в Курской области. Сообщение передает агентство ТАСС.

Отмечается, что существенные потери ВСУ несут в районах Гоголевки и МАПП «Суджа». Собеседник агентства добавил, что российские военные «продолжают перемалывать переброшенные резервы противника». 

Ранее сообщалось, что военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки «Север» успешно окружили село Гуево под Курском, сообщил офицер группировки. По его словам, операция включала захват укрепленных позиций ВСУ в этом районе. Военный также доложил о том, что бойцы полка осуществили продвижение в глубину фронта в направлениях к северо-западной и северо-восточной окраинам Гуева.

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующие в районах Олешни, Гоголевки и на территории у пограничного перехода «Суджа» в Курской области, несут значительные потери. Такая же обстановка для украинских солдат складывается в окрестностях Гоголевки. Об этом рассказали в российских силовых структурах.  «Подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады, доукомплектованные за счет солдат ВСУ с боевым опытом из других штурмовых подразделений, сегодня несут колоссальные потери в районе хутора Олешня в результате успешных действий наших военных», — рассказывают в силовых структурах об обстановке в Курской области. Сообщение передает агентство ТАСС. Отмечается, что существенные потери ВСУ несут в районах Гоголевки и МАПП «Суджа». Собеседник агентства добавил, что российские военные «продолжают перемалывать переброшенные резервы противника».  Ранее сообщалось, что военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки «Север» успешно окружили село Гуево под Курском, сообщил офицер группировки. По его словам, операция включала захват укрепленных позиций ВСУ в этом районе. Военный также доложил о том, что бойцы полка осуществили продвижение в глубину фронта в направлениях к северо-западной и северо-восточной окраинам Гуева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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