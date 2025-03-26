В Челябинской области зарегистрирован первый лесной пожар

От пожара пострадало Чебаркульское лесничество
В Чебаркульском районе Челябинской области потушили первый лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления лесами региона.
«Первый лесной пожар ликвидирован на территории Чебаркульского лесничества. Огонь занял площадь 4,8 гектар», — отметили в telegram-канале ведомства.
Возгорание ликвидировали девять огнеборцев. Было задействовано две пожарные машины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».