26 марта 2025

В Челябинской области зарегистрирован первый лесной пожар

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От пожара пострадало Чебаркульское лесничество
От пожара пострадало Чебаркульское лесничество Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области потушили первый лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления лесами региона.

«Первый лесной пожар ликвидирован на территории Чебаркульского лесничества. Огонь занял площадь 4,8 гектар», — отметили в telegram-канале ведомства.

Возгорание ликвидировали девять огнеборцев. Было задействовано две пожарные машины.

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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В Чебаркульском районе Челябинской области потушили первый лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления лесами региона. «Первый лесной пожар ликвидирован на территории Чебаркульского лесничества. Огонь занял площадь 4,8 гектар», — отметили в telegram-канале ведомства. Возгорание ликвидировали девять огнеборцев. Было задействовано две пожарные машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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