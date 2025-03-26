26 марта 2025

В Пермском крае водитель украл у работодателя тонны дизельного топлива

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина дал признательные показания
Мужчина дал признательные показания Фото:

Полиция Верещагино Пермского края возбудила уголовное дело о краже дизельного топлива (часть 1 статьи 158 УК РФ). Потерпевший — местный предприниматель. Он обратился в правоохранительные органы и заявил о незаконном списании двух тонн топлива с корпоративной карты компании.

«Подозреваемым оказался 37-летний бывший сотрудник предпринимателя. Работая водителем большегруза, он обнаружил в кабине топливную карту и решил ею воспользоваться. После увольнения мужчина нашел через объявления частных перевозчиков и продавал им горючее по сниженной цене», — сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Пермскому краю. 

На допросе подозреваемый признал вину. Общий ущерб от его действий превысил 120 тысяч рублей.

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Полиция Верещагино Пермского края возбудила уголовное дело о краже дизельного топлива (часть 1 статьи 158 УК РФ). Потерпевший — местный предприниматель. Он обратился в правоохранительные органы и заявил о незаконном списании двух тонн топлива с корпоративной карты компании. «Подозреваемым оказался 37-летний бывший сотрудник предпринимателя. Работая водителем большегруза, он обнаружил в кабине топливную карту и решил ею воспользоваться. После увольнения мужчина нашел через объявления частных перевозчиков и продавал им горючее по сниженной цене», — сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Пермскому краю.  На допросе подозреваемый признал вину. Общий ущерб от его действий превысил 120 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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