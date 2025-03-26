В Пермском крае водитель украл у работодателя тонны дизельного топлива

Полиция Верещагино Пермского края возбудила уголовное дело о краже дизельного топлива (часть 1 статьи 158 УК РФ). Потерпевший — местный предприниматель. Он обратился в правоохранительные органы и заявил о незаконном списании двух тонн топлива с корпоративной карты компании.
«Подозреваемым оказался 37-летний бывший сотрудник предпринимателя. Работая водителем большегруза, он обнаружил в кабине топливную карту и решил ею воспользоваться. После увольнения мужчина нашел через объявления частных перевозчиков и продавал им горючее по сниженной цене», — сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Пермскому краю.
На допросе подозреваемый признал вину. Общий ущерб от его действий превысил 120 тысяч рублей.
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