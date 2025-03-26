Глава УМВД ХМАО попросил денег на зарплаты полицейским у думы округа

Глава УМВД Югры Сергей Ветохин попросил окружную думу рассмотреть возможность повышения зарплаты сотрудникам ППС, ИВС и участковым чтобы справиться с кадровым дефицитом в ведомстве. Об этом он заявил на 43-ем заседании регионального парламента.
«Сейчас 47 регионов оказывают финансовую поддержку должностным сотрудникам, которые работают непосредственно с людьми. Мы просим оказать помощь не всем, а [полицейским] ППС, ИВС и участковым. Это 15% от штатной численности личного состава, а с учетом некомплекта — 20%», — сказал Ветохин на заседании.
Руководитель ведомства отметил, что в настоящий момент некомплект личного состава составляет 13,7%, и каждый год полиция теряет порядка 2% сотрудников. Это связано в первую очередь с низкими зарплатами.
«Предлагаю отдельно изучить эту тему. Собрать информацию и решить вопрос вместе с правительством», — сказал председатель думы Борис Хохряков после выступления главы полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!