26 марта 2025

Глава УМВД ХМАО попросил денег на зарплаты полицейским у думы округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава полиции попросил повысить зарплаты сотрудникам ППС, ИВС и участковым
Глава полиции попросил повысить зарплаты сотрудникам ППС, ИВС и участковым Фото:

Глава УМВД Югры Сергей Ветохин попросил окружную думу рассмотреть возможность повышения зарплаты сотрудникам ППС, ИВС и участковым чтобы справиться с кадровым дефицитом в ведомстве. Об этом он заявил на 43-ем заседании регионального парламента.

«Сейчас 47 регионов оказывают финансовую поддержку должностным сотрудникам, которые работают непосредственно с людьми. Мы просим оказать помощь не всем, а [полицейским] ППС, ИВС и участковым. Это 15% от штатной численности личного состава, а с учетом некомплекта — 20%», — сказал Ветохин на заседании.

Руководитель ведомства отметил, что в настоящий момент некомплект личного состава составляет 13,7%, и каждый год полиция теряет порядка 2% сотрудников. Это связано в первую очередь с низкими зарплатами.

«Предлагаю отдельно изучить эту тему. Собрать информацию и решить вопрос вместе с правительством», — сказал председатель думы Борис Хохряков после выступления главы полиции.

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Глава УМВД Югры Сергей Ветохин попросил окружную думу рассмотреть возможность повышения зарплаты сотрудникам ППС, ИВС и участковым чтобы справиться с кадровым дефицитом в ведомстве. Об этом он заявил на 43-ем заседании регионального парламента. «Сейчас 47 регионов оказывают финансовую поддержку должностным сотрудникам, которые работают непосредственно с людьми. Мы просим оказать помощь не всем, а [полицейским] ППС, ИВС и участковым. Это 15% от штатной численности личного состава, а с учетом некомплекта — 20%», — сказал Ветохин на заседании. Руководитель ведомства отметил, что в настоящий момент некомплект личного состава составляет 13,7%, и каждый год полиция теряет порядка 2% сотрудников. Это связано в первую очередь с низкими зарплатами. «Предлагаю отдельно изучить эту тему. Собрать информацию и решить вопрос вместе с правительством», — сказал председатель думы Борис Хохряков после выступления главы полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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