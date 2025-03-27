МВД поймало хакеров, придумавших заразное ПО

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих хакеров, обвиняемых в создании вируса Mamont. Программное обеспечение предназначалось для осуществления финансовых операций через систему SMS-банкинга, что позволяло несанкционированно переводить денежные средства с банковских карт жертв. Задержанные подозреваются в участии в более чем 300 киберпреступлениях. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что злоумышленники создали вредоносное программное обеспечение под названием „Мамонт“. Его распространяли через телеграм-каналы под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов», — написала Волк telegram-канале. После того, как гаджет потерпевших становился зараженным, злоумышленники получали доступ к их устройствам и, используя смс-банкинг, выводили деньги с их банковских карт. По предварительным подсчетам, хакерам удалось совершить около 300 подобных преступлений.
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