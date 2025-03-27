МВД поймало хакеров, придумавших заразное ПО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МВД задержало создателей вирусной программы Mamont
МВД задержало создателей вирусной программы Mamont Фото:

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих хакеров, обвиняемых в создании вируса Mamont. Программное обеспечение предназначалось для осуществления финансовых операций через систему SMS-банкинга, что позволяло несанкционированно переводить денежные средства с банковских карт жертв. Задержанные подозреваются в участии в более чем 300 киберпреступлениях. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. 

«Предварительно установлено, что злоумышленники создали вредоносное программное обеспечение под названием „Мамонт“. Его распространяли через телеграм-каналы под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов», — написала Волк telegram-канале. После того, как гаджет потерпевших становился зараженным, злоумышленники получали доступ к их устройствам и, используя смс-банкинг, выводили деньги с их банковских карт. По предварительным подсчетам, хакерам удалось совершить около 300 подобных преступлений. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники правоохранительных органов задержали троих хакеров, обвиняемых в создании вируса Mamont. Программное обеспечение предназначалось для осуществления финансовых операций через систему SMS-банкинга, что позволяло несанкционированно переводить денежные средства с банковских карт жертв. Задержанные подозреваются в участии в более чем 300 киберпреступлениях. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.  «Предварительно установлено, что злоумышленники создали вредоносное программное обеспечение под названием „Мамонт“. Его распространяли через телеграм-каналы под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов», — написала Волк telegram-канале. После того, как гаджет потерпевших становился зараженным, злоумышленники получали доступ к их устройствам и, используя смс-банкинг, выводили деньги с их банковских карт. По предварительным подсчетам, хакерам удалось совершить около 300 подобных преступлений. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...