Апрель в Кургане обещает стать музыкальным марафоном с участием звезд эстрады, шансона и авторской песни. Алексей Брянцев, Татьяна Буланова, Григорий Лепс, Игорь Николаев и другие артисты представят хиты и душевные программы. URA.RU собрало подборку предстоящих событий в городе.
Алексей Брянцев
Исполнитель с бархатным баритоном Алексей Брянцев выступит с концертом в жанре шансон 2 апреля в 18:00 в большом зале филармонии. Артист исполняет хиты из сольных альбомов («Твое дыхание», «Спасибо что есть») и дуэты с Ириной Круг, включая «Привет, малыш», «Твои глаза — магнит» и другие. Программа включает как новые композиции, так и проверенные временем песни, которые неоднократно возглавляли хит-парады радио Шансон. Билеты доступны от 1800 до 3500 рублей. Возрастное ограничение: 12+.
Григорий Лепс
Народный артист России, известный хрипловатым баритоном и энергичными выступлениями, представит программу с лучшими хитами и новыми композициями. Его концерт в филармонии (3 апреля, 19:00) сочетает романтичные баллады и брутальные аранжировки, создавая единое эмоциональное пространство с залом. Билеты от 6 000 до 13 000 рублей. Возрастное ограничение: 12+.
Татьяна Буланова
Татьяна Буланова выступит с юбилейным концертом 5 апреля в большом зале Курганской филармонии. В этот день Буланова выступит дважды — в 15:00 и 18:00.
На концерте прозвучат ее самые известные хиты, такие как «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и другие. Ее песни, наполненные душевностью и теплотой, давно стали классикой российской эстрады. Билеты доступны по цене от 3500 до 5000 рублей.
MIROLYBOVA
Виктория Миролюбова (MIROLYBOVA) выступит с концертом в жанре поп-музыки 5 и 6 апреля в 20:00 в рестоклубе «Гости». Автор хитов «Гуляй», «Пьяная без вина», «Судьба разлучница», «Россия моя» и «Лето» представит как проверенные временем композиции, так и новые треки. Билеты доступны от 2600 рублей.
Диана Анкудинова
Диана Анкудинова — обладательница уникального драматического контральто, победительница проектов «Ты супер!», «Шоумаскгоон» и международных вокальных конкурсов, исполняет эмоциональные композиции, которые вызывают восхищение у профессионалов и зрителей. Она выступит с концертом в жанре поп-музыки 6 апреля в 18:00 в большом зале курганской филармонии. Ее творчество популярно во всем мире: фан-клубы певицы есть в США, Европе, Индии и других странах, а видео с ее выступлениями набрали более 500 миллионов просмотров. Концерт включает живое исполнение хитов и премьерных песен в сопровождении группы «Д.А». Билеты доступны от 1300 до 4300 рублей.
Олег Митяев
Олег Митяев выступит с концертом в жанре авторской песни 16 апреля в 18:00 в большом зале Курганской филармонии. Народный артист России, лауреат премий «Овация» и «Виктория», известен хитами «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» и «Ненаточенные ножи». Программа включает как классические композиции, так и треки из альбомов, записанных с аккомпаниатором Леонидом Марголиным, включая «Небесный калькулятор» и «Запах снега». Концерт обещает задушевное общение с публикой, остроумные импровизации и лирические выступления. Билеты доступны от 1000 до 2500 рублей.
Концерт Игоря Николаева
Народный артист РФ, автор хитов для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других звезд, представит программу «Лучшие и новые песни #выпьемзалюбовь» с треками из альбома «Линия жизни», шлягерами («Мельница») и композициями, написанными для других артистов. Его выступление, сочетающее нежные баллады и энергичные аранжировки, создаст атмосферу, где зрители начинают подпевать уже через 15 минут. Лауреат премий «Золотой граммофон», «Песня года» и автор гимна Олимпиады-2014 в Сочи. Концерт пройдет 17 апреля в 18:00 в большом зале филармонии (1100 мест) с возрастным ограничением 6+. Билеты от 2400 до 5 100 рублей.
Игорь Растеряев
Мастер авторской песни Игорь Растеряев представит альбом «Круговорот» 25 апреля в Филармонии (18:00). Концерт для зрителей 16+ включает новые авторские песни, объединенные общей философией, и знакомые хиты. В альбом входят трогательные работы о бойцах специальной военной операции.
EMIN
26 апреля в 19:00 в большом зале филармонии пройдет сольный концерт артиста EMIN (Эмин Агаларов). Программа включает хиты в новых аранжировках («МММ», «Синяя вечность», «Благодарю, Мама») и композиции из альбомов, посвященных Элвису Пресли и Муслиму Магомаеву. Мероприятие сопровождается световым шоу, создавая эмоциональную атмосферу. Сбор гостей — с 18:00. Возрастное ограничение: 6+. Билеты доступны от 3 500 до 8 500 рублей.
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