Сварщика из Рыбинска приговорили к 16 годам за госизмену

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Житель Ярославской области передавал данные о предприятии украинским кураторам
Житель Ярославской области передавал данные о предприятии украинским кураторам Фото:

В Ярославской области 29-летнего сотрудника одного из оборонных предприятий Владислава Марова приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене. Он передавал важные данные украинской стороне. 

«Электросварщик Маров, являясь противником проведения специальной военной операции, инициативно связался с представителем украинской организации „АТЕШ“ (признана террористической организацией в РФ)», — сообщается в telegram-канале прокуратуры региона. Он сам предложил за деньги передавать информацию о выпускаемой продукции, в том числе военного назначения по гособоронзаказам, а также расположении режимных помещений.

Житель Рыбинска, в частности, отправлял фотографии зданий с указаниями координат для ударов по ним, надеясь на остановку выпуска продукции. Деньги он так и не получил.

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В Ярославской области 29-летнего сотрудника одного из оборонных предприятий Владислава Марова приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене. Он передавал важные данные украинской стороне.  «Электросварщик Маров, являясь противником проведения специальной военной операции, инициативно связался с представителем украинской организации „АТЕШ“ (признана террористической организацией в РФ)», — сообщается в telegram-канале прокуратуры региона. Он сам предложил за деньги передавать информацию о выпускаемой продукции, в том числе военного назначения по гособоронзаказам, а также расположении режимных помещений. Житель Рыбинска, в частности, отправлял фотографии зданий с указаниями координат для ударов по ним, надеясь на остановку выпуска продукции. Деньги он так и не получил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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