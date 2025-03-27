Бастрыкин поручил расселить дом в Пермском крае, где потолок рухнул на ребенка

В жилом доме в Кизеле Пермского края в марте 2025 года произошло обрушение потолочных перекрытий. В результате инцидента травмировался ребенок. Владелица жилья обратилась в приемную главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.
«Женщина сообщила, что их многоквартирный дом 1953 года постройки. Он был признан аварийным еще три года назад. Здание непригодно для проживания, поскольку там нарушена целостность кровли, трещины в стенах. Кроме того, помещения в доме регулярно топит. Причиной обрушения части потолка была постоянная сырость», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем telegram-канале.
Жительница уверяет, что несмотря на многочисленные жалобы, расселять дом намерены лишь в 2028 году. Региональный следком начал процессуальную проверку. Глава СК поручил руководителю СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ее предварительных и окончательных результатах.
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