Губернатор Махонин вручил икону экипажу подлодки, названной в честь Перми. Фото

В РФ спустили на воду подлодку «Пермь» с гиперзвуковыми ракетами

28 марта 2025 в 00:39 Размер текста - 17 +

Многоцелевое судно оснащено современным вооружением Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил экипажу подводной лодки «Пермь» икону Стефана Великопермского. Об этом глава региона рассказал в Telegram. Церемония спуска на воду атомного судна прошла в Северодвинске (Архангельская область) 27 марта. «Символично, что крейсер сошел со стапелей в Год защитника Отечества. Лично поздравил его экипаж с этим событием и передал команде икону Стефана Великопермского, небесного покровителя нашей земли. Она будет охранять и поддерживать моряков во время службы», — написал Махонин в своем telegram-канале. Спустить судно на воду разрешил президент России Владимир Путин. По его словам, ракетоносцы проекта «Ясень-М» оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики и являются носителями высокоточного оружия, а также — роботизированных комплексов.



«„Пермь“ стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты „Циркон“. Мы продолжим и дальше укреплять военно-морской флот, включая его стратегическую составляющую, в целом наращивать темпы и объемы строительства надводных и подводных кораблей», — сказал Путин. Первые шаги по сбору подводного крейсера были предприняты в феврале 2016 года. Изначально планировалось, что проект закончат в 2026 году, но справиться удалось раньше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил экипажу подводной лодки «Пермь» икону Стефана Великопермского. Об этом глава региона рассказал в Telegram. Церемония спуска на воду атомного судна прошла в Северодвинске (Архангельская область) 27 марта. «Символично, что крейсер сошел со стапелей в Год защитника Отечества. Лично поздравил его экипаж с этим событием и передал команде икону Стефана Великопермского, небесного покровителя нашей земли. Она будет охранять и поддерживать моряков во время службы», — написал Махонин в своем telegram-канале. Спустить судно на воду разрешил президент России Владимир Путин. По его словам, ракетоносцы проекта «Ясень-М» оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики и являются носителями высокоточного оружия, а также — роботизированных комплексов. «„Пермь“ стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты „Циркон“. Мы продолжим и дальше укреплять военно-морской флот, включая его стратегическую составляющую, в целом наращивать темпы и объемы строительства надводных и подводных кораблей», — сказал Путин. Первые шаги по сбору подводного крейсера были предприняты в феврале 2016 года. Изначально планировалось, что проект закончат в 2026 году, но справиться удалось раньше.