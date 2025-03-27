27 марта 2025

Губернатор Махонин вручил икону экипажу подлодки, названной в честь Перми. Фото

В РФ спустили на воду подлодку «Пермь» с гиперзвуковыми ракетами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
Многоцелевое судно оснащено современным вооружением Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил экипажу подводной лодки «Пермь» икону Стефана Великопермского. Об этом глава региона рассказал в Telegram. Церемония спуска на воду атомного судна прошла в Северодвинске (Архангельская область) 27 марта.

«Символично, что крейсер сошел со стапелей в Год защитника Отечества. Лично поздравил его экипаж с этим событием и передал команде икону Стефана Великопермского, небесного покровителя нашей земли. Она будет охранять и поддерживать моряков во время службы», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Спустить судно на воду разрешил президент России Владимир Путин. По его словам, ракетоносцы проекта «Ясень-М» оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики и являются носителями высокоточного оружия, а также — роботизированных комплексов.

«„Пермь“ стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты „Циркон“. Мы продолжим и дальше укреплять военно-морской флот, включая его стратегическую составляющую, в целом наращивать темпы и объемы строительства надводных и подводных кораблей», — сказал Путин.

Первые шаги по сбору подводного крейсера были предприняты в феврале 2016 года. Изначально планировалось, что проект закончат в 2026 году, но справиться удалось раньше.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил экипажу подводной лодки «Пермь» икону Стефана Великопермского. Об этом глава региона рассказал в Telegram. Церемония спуска на воду атомного судна прошла в Северодвинске (Архангельская область) 27 марта. «Символично, что крейсер сошел со стапелей в Год защитника Отечества. Лично поздравил его экипаж с этим событием и передал команде икону Стефана Великопермского, небесного покровителя нашей земли. Она будет охранять и поддерживать моряков во время службы», — написал Махонин в своем telegram-канале. Спустить судно на воду разрешил президент России Владимир Путин. По его словам, ракетоносцы проекта «Ясень-М» оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики и являются носителями высокоточного оружия, а также — роботизированных комплексов. «„Пермь“ стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты „Циркон“. Мы продолжим и дальше укреплять военно-морской флот, включая его стратегическую составляющую, в целом наращивать темпы и объемы строительства надводных и подводных кораблей», — сказал Путин. Первые шаги по сбору подводного крейсера были предприняты в феврале 2016 года. Изначально планировалось, что проект закончат в 2026 году, но справиться удалось раньше.
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