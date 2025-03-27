27 марта 2025

Путин раскрыл секреты российской экономики

Путин: экономика России находится в стабильном состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин рассказал о состоянии экономики России
Путин рассказал о состоянии экономики России Фото:

Экономическое положение и финансовое состояние России стабильно и находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. 

«Экономика и финансы России находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии, хотя денег всегда не хватает. Россия является четвертой страной в мире по объему экономики после Китая, США и Индии, остальные — ниже», — добавил Путин.

Россия демонстрирует значительные экономические успехи, несмотря на давление международных санкций, которых насчитывается более 28 тысяч. В частности, прогнозируемый рост ВВП составляет 4,1%, что значительно превышает средний показатель среди развитых стран, а реальный доход населения продолжает расти.

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Экономическое положение и финансовое состояние России стабильно и находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.  «Экономика и финансы России находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии, хотя денег всегда не хватает. Россия является четвертой страной в мире по объему экономики после Китая, США и Индии, остальные — ниже», — добавил Путин. Россия демонстрирует значительные экономические успехи, несмотря на давление международных санкций, которых насчитывается более 28 тысяч. В частности, прогнозируемый рост ВВП составляет 4,1%, что значительно превышает средний показатель среди развитых стран, а реальный доход населения продолжает расти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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