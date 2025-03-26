Володин назвал Путина главным преимуществом России

Главное преимущество России перед остальными странами — это президентство Владимира Путина. С таким мнением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Нам повезло с президентом. Это наше преимущество — не нефть и не газ. <…> И сегодня весь мир это признал. <…> Более 28 тыс. санкций — вдумайтесь, ни одна страна мира, ни одна, не подвергалась такому давлению», — подчеркнул Володин во время отчета правительства РФ перед Госдумой. Он пояснил, что именно при Путине экономика России стала одной из самых быстрорастущих среди всех стран — РФ входит в пятерку стран по экономическим темпам. Отдельно в Госдуме похвалили российское правительство за эффективное выполнение задач, которое ставит перед ними российский глава.
Во время отчета правительства премьер-министр страны Михаил Мишустин обозначил, что рост ВВП России в 2024 году достиг 4,1%, что существенно выше, чем в среднем у развитых стран. Он также добавил, что в России растет и реальный доход среди населения, отметив, что он составляет более 8%.
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