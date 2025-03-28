Россияне стали чуть-чуть счастливее

Исследование ФОМ: индекс счастья россиян достиг 7,2 баллов из 10
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Индекс счастья и благополучия россиян вырос за последний год
Индекс счастья и благополучия россиян вырос за последний год Фото:

Индекс счастья россиян достиг 7,27 баллов из десяти, вырос также индекс их благополучия. Однако запас психологической прочности снижается. Это следует из исследований Фонда «Общественного мнения» (ФОМ) и Института психологии РАН.

«Индекс счастья россиян, согласно исследованию ФОМ, сейчас составляет 7,27 балла из 10 <...> В то же время <...> несмотря на относительную устойчивость эмоционального фона россиян их „запас прочности“ истончается», — передает РБК данные исследований ФОМ, представленных его управляющим директором Ларисой Паутовой, и Института психологии, представленных экспертом департамента политических исследований ВЦИОМ Кристины Джгамадзе. Вопрос о благополучии и удовлетворенности россиян был поднят на международной Грушинской конференции, организованной ВЦИОМ.

Отмечается, что дро 6,7 баллов из 10 возрос индекс благополучия россиян, который включает степень удовлетворенности жизнью, ощущение счастья и самооценку положения в социальном мире. Однако при этом оказалось, что около трети россиян страдает от тревожно-депрессивного состояния. Несмотря на то, что россияне обладают исторической устойчивостью к любым потрясениям, их ментальным здоровье все же нужно поддерживать.

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Индекс счастья россиян достиг 7,27 баллов из десяти, вырос также индекс их благополучия. Однако запас психологической прочности снижается. Это следует из исследований Фонда «Общественного мнения» (ФОМ) и Института психологии РАН. «Индекс счастья россиян, согласно исследованию ФОМ, сейчас составляет 7,27 балла из 10 <...> В то же время <...> несмотря на относительную устойчивость эмоционального фона россиян их „запас прочности“ истончается», — передает РБК данные исследований ФОМ, представленных его управляющим директором Ларисой Паутовой, и Института психологии, представленных экспертом департамента политических исследований ВЦИОМ Кристины Джгамадзе. Вопрос о благополучии и удовлетворенности россиян был поднят на международной Грушинской конференции, организованной ВЦИОМ. Отмечается, что дро 6,7 баллов из 10 возрос индекс благополучия россиян, который включает степень удовлетворенности жизнью, ощущение счастья и самооценку положения в социальном мире. Однако при этом оказалось, что около трети россиян страдает от тревожно-депрессивного состояния. Несмотря на то, что россияне обладают исторической устойчивостью к любым потрясениям, их ментальным здоровье все же нужно поддерживать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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