В Крыму задержали террориста перед поджогом мечети

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В Крыму задержали террориста-неонациста
В Крыму задержали террориста-неонациста Фото:

Сотрудники ФСБ задержали члена террористической неонацистской организации в Крыму. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону.

«В Крыму задержали члена террористической неонацистской организации», — передает ТАСС сообщение УФСБ. Отмечается, что задержанный собирался поджечь мечеть в регионе.

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Сотрудники ФСБ задержали члена террористической неонацистской организации в Крыму. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону. «В Крыму задержали члена террористической неонацистской организации», — передает ТАСС сообщение УФСБ. Отмечается, что задержанный собирался поджечь мечеть в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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