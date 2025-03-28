В Крыму задержали террориста перед поджогом мечети

В Крыму задержали террориста-неонациста
Сотрудники ФСБ задержали члена террористической неонацистской организации в Крыму. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону.
«В Крыму задержали члена террористической неонацистской организации», — передает ТАСС сообщение УФСБ. Отмечается, что задержанный собирался поджечь мечеть в регионе.
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