В Перми закрыли опасную пекарню из-за антисанитарии

В Перми суд на 70 суток закрыл кафе-пекарню «Хлеб на углях» на Комиссара Пожарского, 13Б, после внеплановой проверки краевого Роспотребнадзора. Там были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарных требований.
«В частности, отсутствовал производственный контроль безопасности продукции. Планировка заведения была хаотичной, что привело к смешению потоков сырья и готовой еды. Продукты хранились без маркировки, на них не было сопроводительных документов, сроки годности на готовы блюда отсутствовали. Не были созданы условия для соблюдения норм личной гигиены», — сообщает управление Роспотребнадзора на своем официальном сайте.
Все это по мнению специалистов, несло угрозу для жизни и здоровья граждан. Решением суда индивидуального предпринимателя признали виновной. Ей назначено наказание в виде административного приостановления деятельности заведения.
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