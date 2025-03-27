27 марта 2025

В Перми закрыли опасную пекарню из-за антисанитарии

Роспотребнадзор: в Перми на 70 суток закрыли пекарню из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукты там хранились без маркировки и сопроводительных документов
Продукты там хранились без маркировки и сопроводительных документов Фото:

В Перми суд на 70 суток закрыл кафе-пекарню «Хлеб на углях» на Комиссара Пожарского, 13Б, после внеплановой проверки краевого Роспотребнадзора. Там были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарных требований. 

«В частности, отсутствовал производственный контроль безопасности продукции. Планировка заведения была хаотичной, что привело к смешению потоков сырья и готовой еды. Продукты хранились без маркировки, на них не было сопроводительных документов, сроки годности на готовы блюда отсутствовали. Не были созданы условия для соблюдения норм личной гигиены», — сообщает управление Роспотребнадзора на своем официальном сайте. 

Все это по мнению специалистов, несло угрозу для жизни и здоровья граждан. Решением суда индивидуального предпринимателя признали виновной. Ей назначено наказание в виде административного приостановления деятельности заведения. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми суд на 70 суток закрыл кафе-пекарню «Хлеб на углях» на Комиссара Пожарского, 13Б, после внеплановой проверки краевого Роспотребнадзора. Там были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарных требований.  «В частности, отсутствовал производственный контроль безопасности продукции. Планировка заведения была хаотичной, что привело к смешению потоков сырья и готовой еды. Продукты хранились без маркировки, на них не было сопроводительных документов, сроки годности на готовы блюда отсутствовали. Не были созданы условия для соблюдения норм личной гигиены», — сообщает управление Роспотребнадзора на своем официальном сайте.  Все это по мнению специалистов, несло угрозу для жизни и здоровья граждан. Решением суда индивидуального предпринимателя признали виновной. Ей назначено наказание в виде административного приостановления деятельности заведения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...