В дорожной компании миллиардера из ХМАО вполовину сократилась прибыль. Инфографика

Доходы компании «Талспецстрой» миллиардера Марченко из ХМАО уменьшились вдвое
© Служба новостей «URA.RU»
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Доходы дорожной компании миллиардера из ХМАО уменьшились вдвое
Доходы дорожной компании миллиардера из ХМАО уменьшились вдвое Фото:

В компании «Талспецстрой», принадлежащей Анатолию Марченко из города Нягань (ХМАО), по итогам 2024 года резко снизилась чистая прибыль — более чем в два раза. Согласно бухгалтерской отчетности, поданной в налоговую службу, финансовый результат составил 939,5 миллиона рублей против 1,9 миллиарда рублей в 2023 году.

«За 2024 год чистая прибыль составила 939 593 тысячи рублей. За 2023 год чистая прибыль была 1 928 664 тысячи рублей», — говорится в официальной финансовой отчетности компании, которая есть в распоряжении URA.RU. Снижение составило более 51%.

Финансовые результаты компании «Талспецстрой» из ХМАО
Финансовые результаты компании «Талспецстрой» из ХМАО
Фото:

Фирма «Талспецстрой» специализируется на строительстве дорог, мостов и инфраструктурных объектов нефтяных компаний. Выручка предприятия в 2024 году составила 5,23 миллиарда рублей, что почти на 2,7 миллиарда меньше, чем годом ранее. Серьезное падение показала и статья «прочие доходы» — с 5 миллиардов до 265 миллионов рублей, что в значительной мере и повлияло на снижение прибыли.

Марченко контролирует также компании «СНГ» и «НПО „Глонасс-Технологии“», ЕНДС «Глонасс-Югра». Общая стоимость его активов оценивается в девять миллиардов рублей.

Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Талспецстрой». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Марченко ликвидировал свое предприятие — фирму «РДЦ „ГЛОНАСС-АльянсАвтоГрупп“, которая занималась установкой систем мониторинга на транспорт. Об этом свидетельствует запись в Едином госреестре юридических лиц.

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В компании «Талспецстрой», принадлежащей Анатолию Марченко из города Нягань (ХМАО), по итогам 2024 года резко снизилась чистая прибыль — более чем в два раза. Согласно бухгалтерской отчетности, поданной в налоговую службу, финансовый результат составил 939,5 миллиона рублей против 1,9 миллиарда рублей в 2023 году. «За 2024 год чистая прибыль составила 939 593 тысячи рублей. За 2023 год чистая прибыль была 1 928 664 тысячи рублей», — говорится в официальной финансовой отчетности компании, которая есть в распоряжении URA.RU. Снижение составило более 51%. Фирма «Талспецстрой» специализируется на строительстве дорог, мостов и инфраструктурных объектов нефтяных компаний. Выручка предприятия в 2024 году составила 5,23 миллиарда рублей, что почти на 2,7 миллиарда меньше, чем годом ранее. Серьезное падение показала и статья «прочие доходы» — с 5 миллиардов до 265 миллионов рублей, что в значительной мере и повлияло на снижение прибыли. Марченко контролирует также компании «СНГ» и «НПО „Глонасс-Технологии“», ЕНДС «Глонасс-Югра». Общая стоимость его активов оценивается в девять миллиардов рублей. Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Талспецстрой». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Марченко ликвидировал свое предприятие — фирму «РДЦ „ГЛОНАСС-АльянсАвтоГрупп“, которая занималась установкой систем мониторинга на транспорт. Об этом свидетельствует запись в Едином госреестре юридических лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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