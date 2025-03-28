В компании «Талспецстрой», принадлежащей Анатолию Марченко из города Нягань (ХМАО), по итогам 2024 года резко снизилась чистая прибыль — более чем в два раза. Согласно бухгалтерской отчетности, поданной в налоговую службу, финансовый результат составил 939,5 миллиона рублей против 1,9 миллиарда рублей в 2023 году.
«За 2024 год чистая прибыль составила 939 593 тысячи рублей. За 2023 год чистая прибыль была 1 928 664 тысячи рублей», — говорится в официальной финансовой отчетности компании, которая есть в распоряжении URA.RU. Снижение составило более 51%.
Фирма «Талспецстрой» специализируется на строительстве дорог, мостов и инфраструктурных объектов нефтяных компаний. Выручка предприятия в 2024 году составила 5,23 миллиарда рублей, что почти на 2,7 миллиарда меньше, чем годом ранее. Серьезное падение показала и статья «прочие доходы» — с 5 миллиардов до 265 миллионов рублей, что в значительной мере и повлияло на снижение прибыли.
Марченко контролирует также компании «СНГ» и «НПО „Глонасс-Технологии“», ЕНДС «Глонасс-Югра». Общая стоимость его активов оценивается в девять миллиардов рублей.
Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Талспецстрой». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Марченко ликвидировал свое предприятие — фирму «РДЦ „ГЛОНАСС-АльянсАвтоГрупп“, которая занималась установкой систем мониторинга на транспорт. Об этом свидетельствует запись в Едином госреестре юридических лиц.
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