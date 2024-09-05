Миллиардер из ХМАО ликвидировал предприятие

Один из самых богатых людей в ХМАО, владелец строительной компании «Талспецстрой» из Нягани Анатолий Марченко, ликвидировал свое предприятие — фирму «РДЦ „ГЛОНАСС-АльянсАвтоГрупп“, которая занималась установкой систем мониторинга на транспорт. Об этом свидетельствует запись в Едином госреестре юридических лиц.
«Ликвидирована компания ООО „Региональный Диспетчерский Центр ‚ГЛОНАСС-АльянсАвтоГрупп‘. Сведения о юридическом лице исключены из ЕГРЮЛ“, — указано в реестре.
Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что Марченко владеет группой компаний «ГЛОНАСС-Югра», в которую входило ликвидированное предприятие. В ходе проведенной реорганизации «ГЛОНАСС-АльянсАвтоГрупп» присоединили к другой фирме с аналогичным профилем. «Владелец провел реорганизацию: присоединил „ГЛОНАСС-АльянсАвтоГрупп“ к ООО „ЕНДС (Единая Национальная Диспетчерская Система) ‚ГЛОНАСС-Югра‘“, — поделился инсайдер.
Агентство направило в фирму «ГЛОНАСС-Югра» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Марченко выступает учредителем пяти предприятий общей стоимостью порядка 10 миллиардов рублей. За 2023 год его компания «Талспецстрой» заработала почти восемь миллиардов рублей.
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