Масштабное землетрясение настигло Восточную Азию: что известно к этому часу. Фото, видео

В Таиланде ввели режим ЧП из-за мощных землетрясений
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Люди в Бангкоке массово покидают высотные здания из-за толчков
Люди в Бангкоке массово покидают высотные здания из-за толчков Фото:
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Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Власти Таиланда ввели режим чрезвычайного происшествия (ЧП) на фоне мощных толчков, которые привели к масштабным разрушениям в Бангкоке, столице государства. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Землетрясение потрясло несколько государств Восточной Азии — Мьянму, Бангкок и Бангладеш. Эпицентр толчков — в Мьянме, где магнитуда составляет 7,7 баллов, что свидетельствует о больших повреждениях, обрушениях некачественно построенных зданий и трещинах в прочных конструкциях. В Бангкоке рухнул 30-этажный строящийся дом, власти призвали население покинуть высотные здания. В Бангладеше ощущаются толчки. О ситуации в Восточной Азии — в материале URA.RU.

Землетрясение в Мьянме

Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в Мьянме, по данным Геологической службы США (USGS). Эпицентр землетрясения находился всего в 10 км глубине недалеко от Мандалай, что делает его особенно опасным из-за малой глубины залегания очага. Несмотря на мощные толчки, пока не поступало сообщений о серьезных разрушениях в самой Мьянме, пишет The Guardian

Разрушения в Таиланде и режим ЧП

Землетрясение оказало влияние и на соседние страны. В Бангкоке, столице Таиланда, расположенном примерно в 1400 километрах от Мьянмы, землетрясение вызвало панику среди населения. Испуганные сильными толчками жители мегаполиса, в котором проживает более 17 миллионов человек, массово покинули высотные здания, отмечает The Sun.

В результате землетрясения вода выплескивалась из бассейнов на крышах небоскребов. Около 67 человек оказались заблокированы в обломках рухнувшего 30-этажного здания. Работы по их спасению продолжаются.

Власти объявили город зоной чрезвычайной ситуации, в стране введен режим ЧП. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча провел экстренное совещание и призвал граждан покинуть высотные здания. Также было временно приостановлено движение в аэропортах.

Толчки в Бангладеше

В Бангладеше, который также ощутил толчки, ситуация остается под контролем. Жители некоторых районов — Дакки и Чаттограм, сообщали об умеренных толчках. Серьезных повреждений или жертв не зафиксировано. Власти страны продолжают мониторинг ситуации, сообщает UNB.

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Власти Таиланда ввели режим чрезвычайного происшествия (ЧП) на фоне мощных толчков, которые привели к масштабным разрушениям в Бангкоке, столице государства. Об этом пишут зарубежные СМИ. Землетрясение потрясло несколько государств Восточной Азии — Мьянму, Бангкок и Бангладеш. Эпицентр толчков — в Мьянме, где магнитуда составляет 7,7 баллов, что свидетельствует о больших повреждениях, обрушениях некачественно построенных зданий и трещинах в прочных конструкциях. В Бангкоке рухнул 30-этажный строящийся дом, власти призвали население покинуть высотные здания. В Бангладеше ощущаются толчки. О ситуации в Восточной Азии — в материале URA.RU. Землетрясение в Мьянме Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в Мьянме, по данным Геологической службы США (USGS). Эпицентр землетрясения находился всего в 10 км глубине недалеко от Мандалай, что делает его особенно опасным из-за малой глубины залегания очага. Несмотря на мощные толчки, пока не поступало сообщений о серьезных разрушениях в самой Мьянме, пишет The Guardian.  Разрушения в Таиланде и режим ЧП Землетрясение оказало влияние и на соседние страны. В Бангкоке, столице Таиланда, расположенном примерно в 1400 километрах от Мьянмы, землетрясение вызвало панику среди населения. Испуганные сильными толчками жители мегаполиса, в котором проживает более 17 миллионов человек, массово покинули высотные здания, отмечает The Sun. В результате землетрясения вода выплескивалась из бассейнов на крышах небоскребов. Около 67 человек оказались заблокированы в обломках рухнувшего 30-этажного здания. Работы по их спасению продолжаются. Власти объявили город зоной чрезвычайной ситуации, в стране введен режим ЧП. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча провел экстренное совещание и призвал граждан покинуть высотные здания. Также было временно приостановлено движение в аэропортах. Толчки в Бангладеше В Бангладеше, который также ощутил толчки, ситуация остается под контролем. Жители некоторых районов — Дакки и Чаттограм, сообщали об умеренных толчках. Серьезных повреждений или жертв не зафиксировано. Власти страны продолжают мониторинг ситуации, сообщает UNB.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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