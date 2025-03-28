Власти Таиланда ввели режим чрезвычайного происшествия (ЧП) на фоне мощных толчков, которые привели к масштабным разрушениям в Бангкоке, столице государства. Об этом пишут зарубежные СМИ.
Землетрясение потрясло несколько государств Восточной Азии — Мьянму, Бангкок и Бангладеш. Эпицентр толчков — в Мьянме, где магнитуда составляет 7,7 баллов, что свидетельствует о больших повреждениях, обрушениях некачественно построенных зданий и трещинах в прочных конструкциях. В Бангкоке рухнул 30-этажный строящийся дом, власти призвали население покинуть высотные здания. В Бангладеше ощущаются толчки. О ситуации в Восточной Азии — в материале URA.RU.
Землетрясение в Мьянме
Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в Мьянме, по данным Геологической службы США (USGS). Эпицентр землетрясения находился всего в 10 км глубине недалеко от Мандалай, что делает его особенно опасным из-за малой глубины залегания очага. Несмотря на мощные толчки, пока не поступало сообщений о серьезных разрушениях в самой Мьянме, пишет The Guardian.
Разрушения в Таиланде и режим ЧП
Землетрясение оказало влияние и на соседние страны. В Бангкоке, столице Таиланда, расположенном примерно в 1400 километрах от Мьянмы, землетрясение вызвало панику среди населения. Испуганные сильными толчками жители мегаполиса, в котором проживает более 17 миллионов человек, массово покинули высотные здания, отмечает The Sun.
В результате землетрясения вода выплескивалась из бассейнов на крышах небоскребов. Около 67 человек оказались заблокированы в обломках рухнувшего 30-этажного здания. Работы по их спасению продолжаются.
Власти объявили город зоной чрезвычайной ситуации, в стране введен режим ЧП. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча провел экстренное совещание и призвал граждан покинуть высотные здания. Также было временно приостановлено движение в аэропортах.
Толчки в Бангладеше
В Бангладеше, который также ощутил толчки, ситуация остается под контролем. Жители некоторых районов — Дакки и Чаттограм, сообщали об умеренных толчках. Серьезных повреждений или жертв не зафиксировано. Власти страны продолжают мониторинг ситуации, сообщает UNB.
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