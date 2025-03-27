27 марта 2025

В Нижневартовске пропали две школьницы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске пропали двое подростков
В Нижневартовске пропали двое подростков Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полиция разыскивает двух пропавших школьниц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поступило заявление о пропаже двух подростков. Проводится проверка», — рассказали агентству в полиции.

Одну из них также разыскивает городской поисковый отряд «Азимут». Десятилетняя Валерия пропала около двух часов дня 27 марта, ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно. За помощью к поисковикам обратилась мама девочки.

Поисковики Нижневартовска разыскивают пропавшую девочку
Поисковики Нижневартовска разыскивают пропавшую девочку
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) полиция разыскивает двух пропавших школьниц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Поступило заявление о пропаже двух подростков. Проводится проверка», — рассказали агентству в полиции. Одну из них также разыскивает городской поисковый отряд «Азимут». Десятилетняя Валерия пропала около двух часов дня 27 марта, ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно. За помощью к поисковикам обратилась мама девочки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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