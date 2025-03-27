В Нижневартовске пропали двое подростков
В Нижневартовске (ХМАО) полиция разыскивает двух пропавших школьниц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Поступило заявление о пропаже двух подростков. Проводится проверка», — рассказали агентству в полиции.
Одну из них также разыскивает городской поисковый отряд «Азимут». Десятилетняя Валерия пропала около двух часов дня 27 марта, ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно. За помощью к поисковикам обратилась мама девочки.
Поисковики Нижневартовска разыскивают пропавшую девочку
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