Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» приехали в Новый Уренгой (ЯНАО) и объезжают трассу для дрифт-гонки, которая состоится в газовой столице в эти выходные. Видео с места событий предоставил местный центр спорта.
«Легендарные КАМАЗы уже в Новом Уренгое! Пилоты уже пробуют трассу и готовятся удивлять новоуренгойцев. Говорит комментатор Андрей Донских и приглашает всех 30 марта на южную объездную увидеть своими глазами сумасшедшие гонки от команды „КАМАЗ-мастер“, — сообщили в telegram-канале Центра развития физической культуры и спорта Нового Уренгоя.
URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) пройдут гонки по зимней трассе на «КАМАЗах». Многотонными машинами будут управлять профессионалы автоспорта и призеры ралли «Дакар» из команды «КАМАЗ-мастер».
Видео: Центр спорта, Новый Уренгой.
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