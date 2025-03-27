27 марта 2025

Пилоты «КАМАЗ-мастер» прибыли в Новый Уренгой и готовятся к дрифту. Видео

В Новом Уренгой 30 марта состоится дрифт-гонка на КАМАЗах
© Служба новостей «URA.RU»
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Команда пилотов объезжает трассы в Новом Уренгое
Команда пилотов объезжает трассы в Новом Уренгое Фото:

Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» приехали в Новый Уренгой (ЯНАО) и объезжают трассу для дрифт-гонки, которая состоится в газовой столице в эти выходные. Видео с места событий предоставил местный центр спорта.

«Легендарные КАМАЗы уже в Новом Уренгое! Пилоты уже пробуют трассу и готовятся удивлять новоуренгойцев. Говорит комментатор Андрей Донских и приглашает всех 30 марта на южную объездную увидеть своими глазами сумасшедшие гонки от команды „КАМАЗ-мастер“, — сообщили в telegram-канале Центра развития физической культуры и спорта Нового Уренгоя.

URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) пройдут гонки по зимней трассе на «КАМАЗах». Многотонными машинами будут управлять профессионалы автоспорта и призеры ралли «Дакар» из команды «КАМАЗ-мастер».

Видео: Центр спорта, Новый Уренгой.

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Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» приехали в Новый Уренгой (ЯНАО) и объезжают трассу для дрифт-гонки, которая состоится в газовой столице в эти выходные. Видео с места событий предоставил местный центр спорта. «Легендарные КАМАЗы уже в Новом Уренгое! Пилоты уже пробуют трассу и готовятся удивлять новоуренгойцев. Говорит комментатор Андрей Донских и приглашает всех 30 марта на южную объездную увидеть своими глазами сумасшедшие гонки от команды „КАМАЗ-мастер“, — сообщили в telegram-канале Центра развития физической культуры и спорта Нового Уренгоя. URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) пройдут гонки по зимней трассе на «КАМАЗах». Многотонными машинами будут управлять профессионалы автоспорта и призеры ралли «Дакар» из команды «КАМАЗ-мастер». Видео: Центр спорта, Новый Уренгой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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