19 марта 2025

В ЯНАО пройдут гонки легендарных участников ралли «Дакар». Видео

В Новом Уренгое состоятся гонки на «КАМАЗах» от участников ралли «Дакар»
© Служба новостей «URA.RU»
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Легендарные участник ралли «Дакар» выступят в Новом Уренгое (архивное фото)
Легендарные участник ралли «Дакар» выступят в Новом Уренгое (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) пройдут гонки по зимней трассе на «КАМАЗах». Многотонными машинами будут управлять профессионалы автоспорта и призеры ралли «Дакар» из команды «КАМАЗ-мастер».

«30 марта на Южной объездной стартует фестиваль автоспорта „КАМАЗ-мастер“, — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя. Начало мероприятия в 11:00.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) пройдут гонки по зимней трассе на «КАМАЗах». Многотонными машинами будут управлять профессионалы автоспорта и призеры ралли «Дакар» из команды «КАМАЗ-мастер». «30 марта на Южной объездной стартует фестиваль автоспорта „КАМАЗ-мастер“, — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя. Начало мероприятия в 11:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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