Легендарные участник ралли «Дакар» выступят в Новом Уренгое (архивное фото)
В Новом Уренгое (ЯНАО) пройдут гонки по зимней трассе на «КАМАЗах». Многотонными машинами будут управлять профессионалы автоспорта и призеры ралли «Дакар» из команды «КАМАЗ-мастер».
«30 марта на Южной объездной стартует фестиваль автоспорта „КАМАЗ-мастер“, — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя. Начало мероприятия в 11:00.
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