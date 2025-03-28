Легенда батл-рэпа Obe1Kanobe арестован за нарколабораторию: чем прославился артист

В Подмосковье задержали рэпера Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Канобович) после того, как у него в квартире была обнаружена нарколаборатория. Об этом сообщают telegram-каналы.
Канобович известен своим участием в рэп-батлах с другими популярными исполнителями, где восхищал зрителей своей харизмой. В сети также ходят его знаменитые фразы о том, что «до него в России не было рэпа про бабки, наркоту и телок». Он заявляет, что в его альбомах есть и подъездный рэп, и такой, который можно поставить маме или девушке, а основной отличительной чертой его творчества является связь с киновсленной «Звездные войны». Подробнее о задержании рэпера, его карьере и самых громких заявлениях — в материале URA.RU.
Задержание Obe1Kanobe за нарколабораторию
Канобович был задержан в Подмосковье по подозрению в ведении нарколаборатории. Полиция обратила внимание на постоянный поток наркозависимых, посещающих его квартиру. В ходе обыска было найдено 25 кустов марихуаны, что составляет около 10 килограммов готового к продаже наркотика, который он продавал по цене около одной тысячи за грамм. Помещение было оборудовано вытяжками, вентиляцией и специальными лампами. Рэпер арестован, он находится в СИЗО, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Биография
Канобович родился в Москве 11 мая 1985 года. Не отличался примерным поведением: часто сбегал из детского сада, возвращаясь домой. Отец привез из-за рубежа магнитофон и две кассеты, на которых были записаны фильмы франшизы «Звездные войны». С именем одного из персонажей — джедая Оби-Вана Кеноби, будет связана его будущая карьера.
Сразу после развала СССР семья переехала в США. Там Канобович увлекся музыкой, слушая и рок, и панк, и рэп. В конце 90-х семья вернулась в Россию, где будущий артист получил диплом менеджера.
Карьера Obe1Kanobe
Сначала Канобович исполнял песни на иностранном языке, и только со временем перешел на русский рэп, сочиняя текста на чужую музыку. Пытался раскручивать свои песни, но продюсеры не соглашались продвигать его. В 2014 году он начал участвовать в Versus Battle, поединках, в которых два рэпера поочередно соревнуются в красноречии. В рамках таких рэп-батлов Obe1Kanobe сталкивался с такими известными исполнителями, как Гарри Топор, Galat, Энди Картрайт и блогер Юрий Хованский. Несмотря на отсутствие высоких результатов, Канобович собирал миллионы просмотров благодаря своей харизме. Это привело его к сотрудничеству с другими мэтрами российской рэп-индустрии: Гуфом, Смоки Мо и другими.
Альбомы рэпера стали выходить с 2009 года. Многие из них были связаны со вселенной «Звездных войн»: «Путь джедая», «Месть ситхов», «Звезда смерти», «Атака клонов», «Скрытая угроза». Дебютным альбомом Obe1Kanobe считается «21 грамм» с отсылкой на вес души согласно мифическому эксперименту медика Дункана Макдугалла.
Громкие заявления
Канобович часто делал заявления о том, что он очень многое привнес мир русского рэпа и индустрию рэп-батлов. Он подчеркивал, что многие более известные артисты, такие как Oxxxymiron, Гнойный и Хованский, брали у него какие-то идеи, а себя называл лучшим в России батл-рэпером.
"Я не говорю, что они копируют. Но берут какие-то идеи. Тот же Мирон наверняка признает это. Я не про панчлайны, а про исполнение. Лично мне кажется, что я внёс в баттл-рэп больше, чем любой другой. Теперь все бухими баттлятся. Вон, Хованский же в «стиле Оби-Вана» баттлился», – рассказывал Канобович в интервью изданию The Flow. Тогда же, в контексте этого разговора, Obe1Kanobe уточнял, что восхищается фразой "Рэп без понтов — это беспонтовый рэп".
Также, по словам рэпера, именно он ввел моду на «джедайскую мазу» в индустрии, в том числе, на псевдонимы, связанные со «Звездными войнами». Более того, Канобович подчеркивал, что именно он первым в России придумал читать грязный рэп. «До меня в России не было рэпа про бабки, наркоту и телок», — сообщал артист.
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