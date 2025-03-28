Москалькова: вывезенные на Украину куряне вернулись в Россию

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Москалькова рассказала о судьбе курян, которых вывезли в Сумскую область
Москалькова рассказала о судьбе курян, которых вывезли в Сумскую область Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Из Украины в Россию вернулись 25 жителей Курской области. Ранее украинские военные вывезли их в Сумскую область. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Двадцать пять жителей Курской области, вывезенных ВСУ в Сумскую область, после долгой разлуки и тревожного ожидания наконец-то возвращаются домой», — заявила Москалькова. Информация размещена в ее telegram-канале

Уполномоченная по правам человека 27 марта выражала надежду на то, что 25 курян вернут в страну на следующий день. По ее словам, на украинской территории остаются еще 72 жителя Курской области. 

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Из Украины в Россию вернулись 25 жителей Курской области. Ранее украинские военные вывезли их в Сумскую область. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Двадцать пять жителей Курской области, вывезенных ВСУ в Сумскую область, после долгой разлуки и тревожного ожидания наконец-то возвращаются домой», — заявила Москалькова. Информация размещена в ее telegram-канале.  Уполномоченная по правам человека 27 марта выражала надежду на то, что 25 курян вернут в страну на следующий день. По ее словам, на украинской территории остаются еще 72 жителя Курской области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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