Названа причина авиакатастрофы 2019 года в Шереметьеве

МАК: авиакатастрофа с SSJ в 2019 году произошла из-за действий капитана
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Недостаточные знания пилотов привели к авиакатастрофе в Шереметьево в 2019 году
Недостаточные знания пилотов привели к авиакатастрофе в Шереметьево в 2019 году Фото:

Нескоординированные действия экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 во время его посадки стали причиной авиационной катастрофы в мае 2019 года в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). 

«Причиной катастрофы SSJ в мае 2019-го стали некоординированные действия по управлению судном при его посадке», — заявили в МАК. Информацию передает РИА Новости.

Так, одной из основных проблем являлся недостаточный уровень профессиональных знаний и практических навыков членов экипажа воздушного судна. Пилоты не смогли правильно управлять самолетом в ручном режиме. В МАК отметили, что это проявилось в повторяющихся и чрезмерных перемещениях рукоятки управления по тангажу, включая ее фиксацию в крайних положениях.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, был вынужден совершить экстренное возвращение в аэропорт Шереметьево спустя 28 минут после взлета. Во время посадки у самолета обрушились стойки шасси, что привело к возгоранию двигателей. Согласно информации Следственного комитета РФ, трагедия унесла жизни 41 из 78 пассажиров на борту, в том числе 26 жителей Мурманской области

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Нескоординированные действия экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 во время его посадки стали причиной авиационной катастрофы в мае 2019 года в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).  «Причиной катастрофы SSJ в мае 2019-го стали некоординированные действия по управлению судном при его посадке», — заявили в МАК. Информацию передает РИА Новости. Так, одной из основных проблем являлся недостаточный уровень профессиональных знаний и практических навыков членов экипажа воздушного судна. Пилоты не смогли правильно управлять самолетом в ручном режиме. В МАК отметили, что это проявилось в повторяющихся и чрезмерных перемещениях рукоятки управления по тангажу, включая ее фиксацию в крайних положениях. Лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, был вынужден совершить экстренное возвращение в аэропорт Шереметьево спустя 28 минут после взлета. Во время посадки у самолета обрушились стойки шасси, что привело к возгоранию двигателей. Согласно информации Следственного комитета РФ, трагедия унесла жизни 41 из 78 пассажиров на борту, в том числе 26 жителей Мурманской области
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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