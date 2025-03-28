Мэр Березников ответил на самый волнующий горожан вопрос

Мэр Березников признал, что властям не хватает денег на ремонт дорог в городе
© Служба новостей «URA.RU»
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Березникам нужно не менее 1 млрд рублей на то, чтобы привести дороги после осенне-зимнего периода в норму
Березникам нужно не менее 1 млрд рублей на то, чтобы привести дороги после осенне-зимнего периода в норму Фото:

Власти Березников Пермского края приступили к «ямочному» ремонту дорог после осенне-зимнего периода. В первую очередь, внимание уделяется участкам дорог с наиболее интенсивным движением. Об этом в ходе прямого эфира заявил глава Березниковского округа Алексей Казаченко. Чиновник пояснил, что на состояние дорог в окружном центре ему поступило больше всего вопросов перед эфиром.

«Каждое третье ваше обращение, это „сигнал“ о состоянии дорог. Соглашусь, что это самая острая сезонная тема. Проблему видим, ею занимаемся. С учетом погодных условий при ночном перепаде температур приступили к первоочередным мероприятиям по ямочному ремонту. Приоритет, конечно, это перекрестки с интенсивным движением. Проблемные участки ремонтируем с помощью специализированной установки подготовки асфальтобетонной смеси. За сутки одно звено рабочих устраняет 12-15 ям. На тех участках, где применение этой технологии невозможно (например из-за избыточной влагонасыщенности), ведем закладку ям кирпичом. Прекрасно понимаем, что это полумера», — отчитался Казаченко перед горожанами.

Мэр Березников добавил, что власти прорабатывают вопрос по проведению «не только „ямочного“ ремонта но и замены асфальта укрупненными участками». Для этого он поставил городскому управлению благоустройства задачу «провести дефектовку всех аварийных направлений». Казаченко подчеркнул, что по сравнению с 2024 годом власти «существенно увеличили» объем финансирования на текущий ремонт дорог, но пока он «не дотягивает до объективной потребности». Для того, чтобы привести дорожно покрытие в нормативное состояние, городу требует не менее 1 млрд рублей, заключил Казаченко.

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Власти Березников Пермского края приступили к «ямочному» ремонту дорог после осенне-зимнего периода. В первую очередь, внимание уделяется участкам дорог с наиболее интенсивным движением. Об этом в ходе прямого эфира заявил глава Березниковского округа Алексей Казаченко. Чиновник пояснил, что на состояние дорог в окружном центре ему поступило больше всего вопросов перед эфиром. «Каждое третье ваше обращение, это „сигнал“ о состоянии дорог. Соглашусь, что это самая острая сезонная тема. Проблему видим, ею занимаемся. С учетом погодных условий при ночном перепаде температур приступили к первоочередным мероприятиям по ямочному ремонту. Приоритет, конечно, это перекрестки с интенсивным движением. Проблемные участки ремонтируем с помощью специализированной установки подготовки асфальтобетонной смеси. За сутки одно звено рабочих устраняет 12-15 ям. На тех участках, где применение этой технологии невозможно (например из-за избыточной влагонасыщенности), ведем закладку ям кирпичом. Прекрасно понимаем, что это полумера», — отчитался Казаченко перед горожанами. Мэр Березников добавил, что власти прорабатывают вопрос по проведению «не только „ямочного“ ремонта но и замены асфальта укрупненными участками». Для этого он поставил городскому управлению благоустройства задачу «провести дефектовку всех аварийных направлений». Казаченко подчеркнул, что по сравнению с 2024 годом власти «существенно увеличили» объем финансирования на текущий ремонт дорог, но пока он «не дотягивает до объективной потребности». Для того, чтобы привести дорожно покрытие в нормативное состояние, городу требует не менее 1 млрд рублей, заключил Казаченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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