Самолет с пассажирами совершил аварийную посадку в Саратове

Самолет с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Саратове. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.
«Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове», — передает сообщение СК РИА Новости. Там добавили, что это произошло из-за технической неисправности. Согласно сообщению Следственного комитета, в результате инцидента никто не пострадал.
На борту самолета находился певец Хабиб. В своем telegram-канале он рассказал, что через 10-15 минут после взлета в салоне стало очень жарко, и пилот решил вернуться в аэропорт. После посадки пассажиры ждали два часа, прежде чем получили информацию о поломке самолета. Вылет, запланированный на 11:00, перенесли на 18:00 по местному времени, заключил певец.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.