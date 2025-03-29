Самолет с пассажирами совершил аварийную посадку в Саратове

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Самолет совершил посадку из-за неисправности
Самолет совершил посадку из-за неисправности Фото:

Самолет с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Саратове. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. 

«Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове», — передает сообщение СК РИА Новости. Там добавили, что это произошло из-за технической неисправности. Согласно сообщению Следственного комитета, в результате инцидента никто не пострадал.

На борту самолета находился певец Хабиб. В своем telegram-канале он рассказал, что через 10-15 минут после взлета в салоне стало очень жарко, и пилот решил вернуться в аэропорт. После посадки пассажиры ждали два часа, прежде чем получили информацию о поломке самолета. Вылет, запланированный на 11:00, перенесли на 18:00 по местному времени, заключил певец.

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Самолет с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Саратове. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.  «Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове», — передает сообщение СК РИА Новости. Там добавили, что это произошло из-за технической неисправности. Согласно сообщению Следственного комитета, в результате инцидента никто не пострадал. На борту самолета находился певец Хабиб. В своем telegram-канале он рассказал, что через 10-15 минут после взлета в салоне стало очень жарко, и пилот решил вернуться в аэропорт. После посадки пассажиры ждали два часа, прежде чем получили информацию о поломке самолета. Вылет, запланированный на 11:00, перенесли на 18:00 по местному времени, заключил певец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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