28 марта 2025

В новом парке в Кургане дети гуляют по тонкому льду. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане дети гуляют по тонкому льду
В Кургане дети гуляют по тонкому льду Фото:

В Заозерном районе Кургана местные жители заметили детей, гуляющих по льду на краю озера. Об этом сообщается в социальных сетях.

На кадрах видно, как дети спокойно гуляют по льду озера. «Лед тонкий. Это сейчас опасно», — сообщает telegram-канал «Зазик». Отмечается что один ребенок едва не провалился под лед.

Власти Кургана предупредили о необходимости быть осторожными при выходе на лед. Особое внимание к этому вопросу привлек случай, произошедший в ЦПКиО — ребенок провалился в полынью на речке Битевке, когда пытался покормить уток. Рекомендуется иметь при себе средства спасения и не выходить на лед, если нет уверенности в его прочности. Лед должен быть прозрачным с зеленоватым или синеватым оттенком; белый, матовый или желтоватый лед считается опасным. 

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В Заозерном районе Кургана местные жители заметили детей, гуляющих по льду на краю озера. Об этом сообщается в социальных сетях. На кадрах видно, как дети спокойно гуляют по льду озера. «Лед тонкий. Это сейчас опасно», — сообщает telegram-канал «Зазик». Отмечается что один ребенок едва не провалился под лед. Власти Кургана предупредили о необходимости быть осторожными при выходе на лед. Особое внимание к этому вопросу привлек случай, произошедший в ЦПКиО — ребенок провалился в полынью на речке Битевке, когда пытался покормить уток. Рекомендуется иметь при себе средства спасения и не выходить на лед, если нет уверенности в его прочности. Лед должен быть прозрачным с зеленоватым или синеватым оттенком; белый, матовый или желтоватый лед считается опасным. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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