В Заозерном районе Кургана местные жители заметили детей, гуляющих по льду на краю озера. Об этом сообщается в социальных сетях.
На кадрах видно, как дети спокойно гуляют по льду озера. «Лед тонкий. Это сейчас опасно», — сообщает telegram-канал «Зазик». Отмечается что один ребенок едва не провалился под лед.
Власти Кургана предупредили о необходимости быть осторожными при выходе на лед. Особое внимание к этому вопросу привлек случай, произошедший в ЦПКиО — ребенок провалился в полынью на речке Битевке, когда пытался покормить уток. Рекомендуется иметь при себе средства спасения и не выходить на лед, если нет уверенности в его прочности. Лед должен быть прозрачным с зеленоватым или синеватым оттенком; белый, матовый или желтоватый лед считается опасным.
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