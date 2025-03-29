29 марта 2025

Российских бойцов немедленно наградили за разгром БМП и танков ВСУ. Видео

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Военнослужащим вручили госнаграды за храбрость и отвагу
Военнослужащим вручили госнаграды за храбрость и отвагу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сразу после боя солдатам ВС РФ вручили медали «За отвагу» и «За храбрость». Военнослужащие разгромили несколько единиц тяжелой вражеской техники в зоне СВО, сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Парни сожгли несколько танков и бронемашин врага. Сразу после боя восемь бойцов были представлены к оперативному награждению медалями „За отвагу“ и „За храбрость“. <...> Четверо из этой славной восьмерки — свои награды получат позже. Они сейчас на боевом задании, бьют неприятеля», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале.

Ранее в Ставрополье решили наградить ребенка, купившего шесть пар сапог для бойцов РФ на свои деньги, пишет «Национальная служба новостей». А подробнее о последних подвигах российских бойцов в зоне конфликта — узнаете из материала URA.RU.

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Сразу после боя солдатам ВС РФ вручили медали «За отвагу» и «За храбрость». Военнослужащие разгромили несколько единиц тяжелой вражеской техники в зоне СВО, сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. «Парни сожгли несколько танков и бронемашин врага. Сразу после боя восемь бойцов были представлены к оперативному награждению медалями „За отвагу“ и „За храбрость“. <...> Четверо из этой славной восьмерки — свои награды получат позже. Они сейчас на боевом задании, бьют неприятеля», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Ранее в Ставрополье решили наградить ребенка, купившего шесть пар сапог для бойцов РФ на свои деньги, пишет «Национальная служба новостей». А подробнее о последних подвигах российских бойцов в зоне конфликта — узнаете из материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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