Сразу после боя солдатам ВС РФ вручили медали «За отвагу» и «За храбрость». Военнослужащие разгромили несколько единиц тяжелой вражеской техники в зоне СВО, сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
«Парни сожгли несколько танков и бронемашин врага. Сразу после боя восемь бойцов были представлены к оперативному награждению медалями „За отвагу“ и „За храбрость“. <...> Четверо из этой славной восьмерки — свои награды получат позже. Они сейчас на боевом задании, бьют неприятеля», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале.
Ранее в Ставрополье решили наградить ребенка, купившего шесть пар сапог для бойцов РФ на свои деньги, пишет «Национальная служба новостей». А подробнее о последних подвигах российских бойцов в зоне конфликта — узнаете из материала URA.RU.
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