«Все не всерьез»: Юлиан назвал причину скандала Кудрявцевой и Азизы на «Суперстаре!»

Очередной сезон «Суперстара!» не обошелся без громкого скандала. На сей раз отличилась Лера Кудрявцева, которая раскритиковала певицу Азизу. Телеведущая возмутилась поведением исполнительницы хита «Милый мой, твой улыбка», которая якобы ночью писала ей сообщения. Пламенную речь Кудрявцевой наблюдал и певец Юлиан, который тоже участвовал в «Суперстаре» несколько сезонов назад. В связи с этим он посоветовал членам жюри и участникам обратить внимание на успокоительные таблетки, сообщает корреспондент URA.RU.
«Я очень удивлен этим скандалам на „Суперстаре!“, — говорит Юлиан. — Не понимаю, как можно всерьез к этому относиться? „Суперстар!“ надо воспринимать, как телевизионную игру: это все не всерьез. Это не серьезный музыкальный конкурс, как Сан-Ремо. Это — просто телевизионная передача, где есть свои законы. Кто-то выбывает, кто-то остается… Кому-то не хватает баллов, кому-то ставят пшик… Ничего смертельного в этом нет».
Певец отметил, что устраивать скандалы ради конкурса, который все равно ни на что не влияет, бессмысленно. А предотвратить ссоры участникам и жюри помогут успокоительные таблетки.
«Также, как всерьез, на мой взгляд, нельзя относиться к званию „Победитель „Суперстара!“, — продолжает Юлиан. — Это же не звание Заслуженного или Народного артиста России. Когда я вижу подобные склоки, которые я наблюдал в финале, так и хочется сказать: „Ребята, вам всем надо выпить успокоительные таблетки. Аптека за углом“. Вообще не надо выносить закулисные истории в кадр: я так считаю“.
Юлиан «прошелся» по членам жюри. По его мнению, их не стоит воспринимать всерьез — ни зрителям, ни участникам, ни им сами. Каждый из них играет свои роли, вот только не все из них вышли.
«Причина конфликта Кудрявцевой и Азизы, на мой взгляд, в том, что все вошли в свои роли и никак не могут из них выйти, — считает певец. — Если бы в жюри сидели Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев или Клавдия Шульженко, тогда можно было расстраиваться, что тебя они не оценили. Я — счастливый артист, эти великие люди меня при жизни оценили. А когда жюри состоит из моей любимой Леры Кудрявцевой, Стаса Пьехи и Соседова, то я такое жюри всерьез не воспринимаю. И, надеюсь, они сами всерьез не воспринимают тоже, что ставят какие-то оценки известным артистам. У них на проекте такая роль — ставить оценки, а у артистов другая роль — петь песни. Надо радоваться в жизни, а не устраивать разборки, да и еще в эфире».
Напоследок Юлиан посоветовал поклонникам Азизы не расстраиваться из-за ее «проигрыша». Любовь народа гораздо важнее, чем второй титул победительницы.
«Что касается Азизы, то она все всем показала на проекте, — говорит Юлиан. — Мы все видели ее прекрасные номера, которыми восторгались и зрители, и коллеги. Любовь народа гораздо важнее, чем второй титул победительницы. Она же уже одерживала победу в проекте, 17 лет назад».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.