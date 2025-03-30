«Азиза Кудрявцевой поперек зубов»: Муромов объяснил скандал в финале «Суперстара!»

Легендарный Михаил Муромов объяснил, почему победу в шоу «Суперстар!» одержала Ксения Георгиади, а не Азиза, которая на протяжении всего сезона была хедлайнером проекта. Корреспонденту URA.RU Муромов признался, что изначально предполагал, что победу одержит именно Ксения, так как она заслуженный человек и хорошо поет.
«Это Соломоново решение, — говорит Михаил. — Я утром в день финала проснулся и подумал, что победителем проекта назовут Ксению. Это правильно, потому что никто не против такого исхода. Ксения старалась, она все делала, что ей говорили. Плюс, она — заслуженный человек, красиво поет. Отыграла свои роли, как могла: получилось красиво и хорошо».
Финал «Суперстара!» оказался одним из самых скандальных за всю историю проекта. Лера Кудрявцева неожиданно стала высказывать претензии лидеру проекта — певице Азизе. Телеведущая заявила, что не может оценить выступление певицы. Свое решение Кудрявцева аргументировала тем, что исполнительница хита «Все или ничего» писала ей ночью сообщения. В результате Азиза получила за песню «Занавес» всего 5 баллов и заняла только третье место. А победительницей «Суперстара!» объявили Ксению Георгиади.
Перепалке между Лерой Кудрявцевой и Азизой Муромов не удивлен. По мнению певца, причиной конфликта является звездное эго Леры.
«Азизу Лера просто придушила: уж больно она ей поперек зубов, — считает Михаил. — Потому что Лера внутри себя — „царица“. И Азиза внутри себя — царица. Поэтому и случилось то, что случилось. Только Азиза — певица настоящая, которая выжила в такой непростой тусовке. Азиза была в мясорубке самой настоящей и смогла выстоять. А Лера шла вперед, вперед и вот пришла. Теперь она несколько программ ведет на канале. Как такое может быть? Она что, Валентина Леонтьева?»
«О чем тут говорить! — продолжает Муромов. — Азиза — мастер, сама принимала художественные решения и поступала правильно. Она выбирала номера и делала их до конца. А те, кто ей мешал, — это редакторская бригада, предначертанная нам соглашением, которое мы должны были по-дружески выполнять. Мы его выполняли, но нам все время поставляли такие произведения, которые не соответствовали ничему. Оригиналу они не соответствовали — это самое главное. Мне, например, предлагали спеть „Императрицу“ Ирины Аллегровой в каком-то непонятном решении. Думаю, Николаев об этом даже и не знает. Я уж не говорю об остальных произведениях».
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