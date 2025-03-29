Первый в этом году несчастный случай произошел с рыбаком в Пермском крае

В Пермском крае произошел первый в этом году несчастный случай с рыбаком. Мужчина провалился под лед и утону. Об этом сообщила поисково-спасательная служба КМО.
«Вблизи деревни Плашкино Кунгурского округа произошел первый в этом году несчастный случай с рыбаком. Мужчина вышел на тонкий весенний лед реки Сылвы и погиб», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Об обнаружении тела не сообщается.
Спасатели обращаются к любителям подледного лова с призывом соблюдать осторожность. Теплая погода и постоянные оттепели сделали лед крайне опасным: даже в утренние часы он уже не выдерживает вес человека. Особенно рискованны участки у промоин, которые стремительно расширяются под лучами солнца.
Хотя весенний клев действительно активен, а рыбаки надеются на богатый улов, специалисты напоминают: никакая рыба не стоит человеческой жизни. С каждым днем выход на лед становится все более опасным, и лучше завершить зимний сезон рыбалки до трагедии.
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