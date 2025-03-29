29 марта 2025

Куйвашев передает Паслеру еще одну должность в Свердловской области

Денис Паслер возглавит свердловскую «Единую Россию»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Куйвашев руководил партячейкой с 2022 года
Евгений Куйвашев руководил партячейкой с 2022 года Фото:
новость из сюжета
Смена губернатора в Свердловской области

Покинувший пост губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подал в отставку с поста секретаря регионального отделения «Единой России». Новым руководителем станет врио губернатора Денис Паслер, сообщил URA.RU источник в партийных кругах.

«Куйвашев написал заявление. Оно сейчас находится на согласовании в центральном исполкоме „Единой России“. Затем начнутся партийные процедуры — заседание президиума регионального политсовета [ЕР], конференция регионального отделения. Новым секретарем будет Паслер», — поделился источник.

Куйвашев возглавил свердловскую ячейку «Единой России» в январе 2022-го, после неудачных выборов Госдуму и заксобрание. Госдумский список «Единой России» набрал в Свердловской области 34,73% (65 место по стране). А по итогам выборов в заксобрание партия утратила квалифицированное большинство. ЕР получила 35,56% голосов — меньше, чем в 2016-м — и проиграла два одномандатных округа. В обоих случаях списки возглавлял Куйвашев. Москва поручила ему стабилизировать ситуацию.

Паслер, возглавляя Оренбуржье, «Единой Россией» не руководил. Секретарь реготделения там — дружественный ему депутат Госдумы Олег Димов.

Пост губернатора Куйвашев покинул 26 марта, когда вышел президентский указ. Этим же документом Паслер назначен врио главы Свердловской области. В Екатеринбург он прилетел днем 28 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Покинувший пост губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подал в отставку с поста секретаря регионального отделения «Единой России». Новым руководителем станет врио губернатора Денис Паслер, сообщил URA.RU источник в партийных кругах. «Куйвашев написал заявление. Оно сейчас находится на согласовании в центральном исполкоме „Единой России“. Затем начнутся партийные процедуры — заседание президиума регионального политсовета [ЕР], конференция регионального отделения. Новым секретарем будет Паслер», — поделился источник. Куйвашев возглавил свердловскую ячейку «Единой России» в январе 2022-го, после неудачных выборов Госдуму и заксобрание. Госдумский список «Единой России» набрал в Свердловской области 34,73% (65 место по стране). А по итогам выборов в заксобрание партия утратила квалифицированное большинство. ЕР получила 35,56% голосов — меньше, чем в 2016-м — и проиграла два одномандатных округа. В обоих случаях списки возглавлял Куйвашев. Москва поручила ему стабилизировать ситуацию. Паслер, возглавляя Оренбуржье, «Единой Россией» не руководил. Секретарь реготделения там — дружественный ему депутат Госдумы Олег Димов. Пост губернатора Куйвашев покинул 26 марта, когда вышел президентский указ. Этим же документом Паслер назначен врио главы Свердловской области. В Екатеринбург он прилетел днем 28 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...