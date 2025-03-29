Куйвашев передает Паслеру еще одну должность в Свердловской области

Покинувший пост губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подал в отставку с поста секретаря регионального отделения «Единой России». Новым руководителем станет врио губернатора Денис Паслер, сообщил URA.RU источник в партийных кругах.
«Куйвашев написал заявление. Оно сейчас находится на согласовании в центральном исполкоме „Единой России“. Затем начнутся партийные процедуры — заседание президиума регионального политсовета [ЕР], конференция регионального отделения. Новым секретарем будет Паслер», — поделился источник.
Куйвашев возглавил свердловскую ячейку «Единой России» в январе 2022-го, после неудачных выборов Госдуму и заксобрание. Госдумский список «Единой России» набрал в Свердловской области 34,73% (65 место по стране). А по итогам выборов в заксобрание партия утратила квалифицированное большинство. ЕР получила 35,56% голосов — меньше, чем в 2016-м — и проиграла два одномандатных округа. В обоих случаях списки возглавлял Куйвашев. Москва поручила ему стабилизировать ситуацию.
Паслер, возглавляя Оренбуржье, «Единой Россией» не руководил. Секретарь реготделения там — дружественный ему депутат Госдумы Олег Димов.
Пост губернатора Куйвашев покинул 26 марта, когда вышел президентский указ. Этим же документом Паслер назначен врио главы Свердловской области. В Екатеринбург он прилетел днем 28 марта.
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