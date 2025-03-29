Куйвашев передает Паслеру еще одну должность в Свердловской области

Денис Паслер возглавит свердловскую «Единую Россию»

30 марта 2025 в 14:55 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев руководил партячейкой с 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Покинувший пост губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подал в отставку с поста секретаря регионального отделения «Единой России». Новым руководителем станет врио губернатора Денис Паслер, сообщил URA.RU источник в партийных кругах. «Куйвашев написал заявление. Оно сейчас находится на согласовании в центральном исполкоме „Единой России“. Затем начнутся партийные процедуры — заседание президиума регионального политсовета [ЕР], конференция регионального отделения. Новым секретарем будет Паслер», — поделился источник. Куйвашев возглавил свердловскую ячейку «Единой России» в январе 2022-го, после неудачных выборов Госдуму и заксобрание. Госдумский список «Единой России» набрал в Свердловской области 34,73% (65 место по стране). А по итогам выборов в заксобрание партия утратила квалифицированное большинство. ЕР получила 35,56% голосов — меньше, чем в 2016-м — и проиграла два одномандатных округа. В обоих случаях списки возглавлял Куйвашев. Москва поручила ему стабилизировать ситуацию. Паслер, возглавляя Оренбуржье, «Единой Россией» не руководил. Секретарь реготделения там — дружественный ему депутат Госдумы Олег Димов. Пост губернатора Куйвашев покинул 26 марта, когда вышел президентский указ. Этим же документом Паслер назначен врио главы Свердловской области. В Екатеринбург он прилетел днем 28 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Покинувший пост губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подал в отставку с поста секретаря регионального отделения «Единой России». Новым руководителем станет врио губернатора Денис Паслер, сообщил URA.RU источник в партийных кругах. «Куйвашев написал заявление. Оно сейчас находится на согласовании в центральном исполкоме „Единой России“. Затем начнутся партийные процедуры — заседание президиума регионального политсовета [ЕР], конференция регионального отделения. Новым секретарем будет Паслер», — поделился источник. Куйвашев возглавил свердловскую ячейку «Единой России» в январе 2022-го, после неудачных выборов Госдуму и заксобрание. Госдумский список «Единой России» набрал в Свердловской области 34,73% (65 место по стране). А по итогам выборов в заксобрание партия утратила квалифицированное большинство. ЕР получила 35,56% голосов — меньше, чем в 2016-м — и проиграла два одномандатных округа. В обоих случаях списки возглавлял Куйвашев. Москва поручила ему стабилизировать ситуацию. Паслер, возглавляя Оренбуржье, «Единой Россией» не руководил. Секретарь реготделения там — дружественный ему депутат Госдумы Олег Димов. Пост губернатора Куйвашев покинул 26 марта, когда вышел президентский указ. Этим же документом Паслер назначен врио главы Свердловской области. В Екатеринбург он прилетел днем 28 марта.