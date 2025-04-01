Генералы Британии, Украины и Франции встретятся для укрепления Киева

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Зеленский и Стармер обсудили встречу по телефону
Зеленский и Стармер обсудили встречу по телефону Фото:

Британские, французские и украинские военачальники встретятся в ближайшие дни, чтобы развить «реальный импульс» в усилиях по укреплению безопасности Украины. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Встреча для „продвижения следующего этапа детального планирования“ была согласована в ходе телефонного разговора между Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры вспомнили свой визит в Париж на прошлой неделе и согласились, что существует реальный импульс для поддержки безопасности Украины в долгосрочной перспективе», — пишет Rueters. 

В последнее время Великобритания активно участвует в международных усилиях по укреплению безопасности Украины. Стармер уже провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом о необходимости оказания давления на Россию.

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Британские, французские и украинские военачальники встретятся в ближайшие дни, чтобы развить «реальный импульс» в усилиях по укреплению безопасности Украины. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера. «Встреча для „продвижения следующего этапа детального планирования“ была согласована в ходе телефонного разговора между Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры вспомнили свой визит в Париж на прошлой неделе и согласились, что существует реальный импульс для поддержки безопасности Украины в долгосрочной перспективе», — пишет Rueters.  В последнее время Великобритания активно участвует в международных усилиях по укреплению безопасности Украины. Стармер уже провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом о необходимости оказания давления на Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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