Трамп: Байден не считал, сколько денег он потратил на Украину

Бывший президент США Джо Байден не считал, сколько американских денег отправлено Киеву. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп. По его словам, его предшественник был плохим счетоводом.
«Байден некомпетентный президент. Мы могли вложить 350 миллиардов долларов, они понятия не имеют, потому что Байден был плохим счетоводом», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп ранее выразил недовольство по поводу значительных американских трат на военную помощь Украине, которые были одобрены Байденом. Трамп критиковал несоразмерные расходы по сравнению с вкладом Европейских стран и указывал на географическую удаленность США от региона конфликта.
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