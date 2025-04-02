Краснов: у сотрудника Росприроднадзора найдены активы на полмиллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В борьбе с коррупцией выявлено свыше 160 тысяч правонарушений, заявил Краснов
В борьбе с коррупцией выявлено свыше 160 тысяч правонарушений, заявил Краснов Фото:

У сотрудника Росприроднадзора обнаружены активы на сумму более 480 миллионов рублей. Чиновник не смог объяснить законное происхождение этого имущества. Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов.

«Сейчас рассматривается иск прокуроров к руководителю одного из межрегиональных управлений Росприродназора, который не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 млн рублей», — передает слова Краснова «Коммерсант». Он добавил, что в 2024 году по искам прокуроров в казну вернули свыше 15 тысяч незаконно отчужденных объектов и 120 тысяч гектаров земель на сумму почти 2,4 трлн рублей.

В рамках борьбы с коррупцией было выявлено более 160 тысяч правонарушений, большинство из которых связано с неполными сведениями о доходах чиновников. Прокуроры успешно истребовали активы у несоответствующих расходов и доходов чиновников на сумму свыше полтриллиона рублей, заключил Краснов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У сотрудника Росприроднадзора обнаружены активы на сумму более 480 миллионов рублей. Чиновник не смог объяснить законное происхождение этого имущества. Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов. «Сейчас рассматривается иск прокуроров к руководителю одного из межрегиональных управлений Росприродназора, который не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 млн рублей», — передает слова Краснова «Коммерсант». Он добавил, что в 2024 году по искам прокуроров в казну вернули свыше 15 тысяч незаконно отчужденных объектов и 120 тысяч гектаров земель на сумму почти 2,4 трлн рублей. В рамках борьбы с коррупцией было выявлено более 160 тысяч правонарушений, большинство из которых связано с неполными сведениями о доходах чиновников. Прокуроры успешно истребовали активы у несоответствующих расходов и доходов чиновников на сумму свыше полтриллиона рублей, заключил Краснов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...