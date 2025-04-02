Краснов: у сотрудника Росприроднадзора найдены активы на полмиллиарда рублей

У сотрудника Росприроднадзора обнаружены активы на сумму более 480 миллионов рублей. Чиновник не смог объяснить законное происхождение этого имущества. Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов.
«Сейчас рассматривается иск прокуроров к руководителю одного из межрегиональных управлений Росприродназора, который не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 млн рублей», — передает слова Краснова «Коммерсант». Он добавил, что в 2024 году по искам прокуроров в казну вернули свыше 15 тысяч незаконно отчужденных объектов и 120 тысяч гектаров земель на сумму почти 2,4 трлн рублей.
В рамках борьбы с коррупцией было выявлено более 160 тысяч правонарушений, большинство из которых связано с неполными сведениями о доходах чиновников. Прокуроры успешно истребовали активы у несоответствующих расходов и доходов чиновников на сумму свыше полтриллиона рублей, заключил Краснов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.