Путин дал поручение по выплатам жителям Курской области

Президент России Владимир Путин поручил выплачивать пострадавшим жителям Курской области по 65 тысяч рублей ежемесячно. Эти выплаты будут осуществляться за счет средств федерального бюджета до момента полного освобождения территории.
«Правительству Российской Федерации обеспечить осуществление за счет средств федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты в размере 65 тыс. рублей гражданам, лишившимся жилых помещений и другого имущества на территории Курской области, на период до полного освобождения указанной территории», — указано в документе. Он размещен на официальном сайте Кремля.
Соответствующее поручение было озвучено Путиным во время совещания с членами Правительства. Контроль за исполнением данного поручения возложен на правительство РФ, которое должно предоставлять отчет о ходе выплат до 10 апреля 2025 года, а затем ежеквартально.
Президент России Владимир Путин ранее уже поручил правительству обеспечить пострадавших граждан временным и постоянным жильем, а также увеличить размеры финансовой помощи. Эти меры направлены на поддержку примерно 112 тысяч пострадавших жителей региона. В настоящий момент военные РФ продолжают освобождение региона. До окончательной зачистки от сил противника остался один населенный пункт, передавал Shot.
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