Сколько стоит исследование клеща на инфекции в Кургане

В Кургане исследовать клеща на инфекции можно от 600 рублей. Корреспондент URA.RU узнал цены, адреса и срок ожидания результата исследования в разных лабораториях.
В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» в настоящее время исследовать леща можно только на зараженность возбудителем клещевого вирусного энцефалита, предупредили в лаборатории. Стоимость услуги обойдется около 900 рублей. Результат будет готов в тот же день, если клещ будет сдан на анализ утром, если в вечернее время — результат можно узнать на следующий день. Паразита принимают на исследование по адресу: улица Максима Горького, 170.
В сети лабораторий «Инвитро» исследовать клеща в Кургане предлагают сразу на несколько инфекций: возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза, эрлихиоза. Стоимость услуги — 3400 рублей, готовность анализа до двух календарных дней. Если интересует только клещевой энцефалит — цена услуги 674 рубля. На сайте сети указано, что услуга доступна с выездом на дом. Исследование клеща на наличие анаплазмоза, эрлихиоза стоит 1410 рублей.
В лабораториях «Гемотест» в Кургане комплексное исследование клеща на боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз стоит 2300 рублей. Биоматериал (клеща) принимают в любом отделении сети. Если сдать в лабораторию сразу двух или трех клещей — стоимость будет 3450 рублей и 4140 рублей соответственно. Исследование проводится за два дня.
В лаборатории «Альфа Мед» анализ клеща на РНК вируса клещевого энцефалита проведут за 600 рублей, на вирус клещевого боррелиоза — за 650 рублей, — на возбудителей клещевых риккетсиозов — 600 рублей. Комплексное исследование клеща будет стоить 1300 рублей, однако готовность результатов — до шести дней, сообщили в медицинской организации. Сдать паразита на анализ можно в любом отделении клиники до 18:00.
Клеща нужно поместить в небольшую емкость с плотно закрывающейся крышкой с кусочком влажного бинта или ваты. На анализ берут как живых, так и мертвых клещей.
По данным Роспотребнадзора, клещи переносят такие болезни, как клещевой энцефалит, сыпной клещевой тиф, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическую лихорадку, анаплазмоз. Каждый из возбудителей после проникновения в организм человека занимает свою нишу. Например, вирус энцефалита, поступающий с жидкой слюной клеща в кровоток, поражает нервную систему. О том, как защититься от клещей и что делать, если обнаружен присосавшийся паразит, URA.RU писало ранее.
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