Губернатор раскрыл подробности о падении Ту-22М3 в Иркутской области

Сегодня в Иркутской области, недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района, произошло крушение стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который выполнял плановый полет. По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в результате инцидента не было разрушений жилых строений, а также жертв среди гражданского населения, однако погиб летчик.
«В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб. Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС. Причина крушения — техническая неисправность», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило причину крушения стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. По информации ведомства, причиной этому послужила техническая неисправность.
Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Экипаж успел катапультироваться, однако один из летчиков погиб.
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