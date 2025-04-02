02 апреля 2025

Губернатор раскрыл подробности о падении Ту-22М3 в Иркутской области

Губернатор Кобзев: причина крушения — техниеская неисправность
© Служба новостей «URA.RU»
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Бомбардировщик Ту-22М3 разбился из-за технической неисправности
Бомбардировщик Ту-22М3 разбился из-за технической неисправности Фото:

Сегодня в Иркутской области, недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района, произошло крушение стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который выполнял плановый полет. По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в результате инцидента не было разрушений жилых строений, а также жертв среди гражданского населения, однако погиб летчик.

«В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб. Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС. Причина крушения — техническая неисправность», — написал губернатор в своем telegram-канале

Ранее Минобороны РФ сообщило причину крушения стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. По информации ведомства, причиной этому послужила техническая неисправность. 

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Экипаж успел катапультироваться, однако один из летчиков погиб.

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Сегодня в Иркутской области, недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района, произошло крушение стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который выполнял плановый полет. По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в результате инцидента не было разрушений жилых строений, а также жертв среди гражданского населения, однако погиб летчик. «В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб. Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС. Причина крушения — техническая неисправность», — написал губернатор в своем telegram-канале.  Ранее Минобороны РФ сообщило причину крушения стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. По информации ведомства, причиной этому послужила техническая неисправность.  Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Экипаж успел катапультироваться, однако один из летчиков погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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