Стала известна причина падения бомбардировщика РФ

Минобороны РФ сообщило причину крушения стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. По информации ведомства, причиной этому послужила техническая неисправность.
«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — заявили в Минобороны. Известно, что самолет упал в местности, где нет населения, и не причинил ущерба на земле.
Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области. По информации из Министерства обороны РФ, экипаж успел катапультироваться, однако один из летчиков погиб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.