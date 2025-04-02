02 апреля 2025

Стала известна причина падения бомбардировщика РФ

Минобороны РФ: причиной аварии стала техническая неисправность
© Служба новостей «URA.RU»
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При крушении Ту-22М3 погиб один человек
При крушении Ту-22М3 погиб один человек Фото:

Минобороны РФ сообщило причину крушения стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. По информации ведомства, причиной этому послужила техническая неисправность.

«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — заявили в Минобороны. Известно, что самолет упал в местности, где нет населения, и не причинил ущерба на земле.

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области. По информации из Министерства обороны РФ, экипаж успел катапультироваться, однако один из летчиков погиб.

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Минобороны РФ сообщило причину крушения стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. По информации ведомства, причиной этому послужила техническая неисправность. «Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — заявили в Минобороны. Известно, что самолет упал в местности, где нет населения, и не причинил ущерба на земле. Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области. По информации из Министерства обороны РФ, экипаж успел катапультироваться, однако один из летчиков погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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