Дачники Челябинска жалуются на небывалое нашествие клещей. В СНТ «Касарги» садовод за час собрал 200 членистоногих, написал он в чате товарищества.
«Две сотни клещей сожгли зажигалкой. И это примерно за час. Я такого еще не встречал», — написал дачник в чате СНТ «Касарги». Садовое товарищество находится в Сосновском районе Челябинской области. К посту мужчина добавил фотографии, на которых видно, как на каждом колоске находится по пять-семь клещей.
Обработка территории от клещей традиционно начинается в конце апреля, когда сходит снег. Специальные службы опрыскивают кладбища, парки, скверы, набережные и другие участки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!