«Двести клещей за час»: челябинские дачники жалуются на небывалое нашествие клещей. Фото

Дачник в пригороде Челябинска собрал 200 клещей за час
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Из-за аномального тепла клещи проснулись в Челябинской области раньше срока
Из-за аномального тепла клещи проснулись в Челябинской области раньше срока Фото:

Дачники Челябинска жалуются на небывалое нашествие клещей. В СНТ «Касарги» садовод за час собрал 200 членистоногих, написал он в чате товарищества.

«Две сотни клещей сожгли зажигалкой. И это примерно за час. Я такого еще не встречал», — написал дачник в чате СНТ «Касарги». Садовое товарищество находится в Сосновском районе Челябинской области. К посту мужчина добавил фотографии, на которых видно, как на каждом колоске находится по пять-семь клещей.

Обработка территории от клещей традиционно начинается в конце апреля, когда сходит снег. Специальные службы опрыскивают кладбища, парки, скверы, набережные и другие участки.

Нашествие клещей в садовом товариществе около Челябинска
Нашествие клещей в садовом товариществе около Челябинска
Фото:
Мужчина за час сжег 200 клещей
Мужчина за час сжег 200 клещей
Фото:

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Дачники Челябинска жалуются на небывалое нашествие клещей. В СНТ «Касарги» садовод за час собрал 200 членистоногих, написал он в чате товарищества. «Две сотни клещей сожгли зажигалкой. И это примерно за час. Я такого еще не встречал», — написал дачник в чате СНТ «Касарги». Садовое товарищество находится в Сосновском районе Челябинской области. К посту мужчина добавил фотографии, на которых видно, как на каждом колоске находится по пять-семь клещей. Обработка территории от клещей традиционно начинается в конце апреля, когда сходит снег. Специальные службы опрыскивают кладбища, парки, скверы, набережные и другие участки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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