Рогозин рассказал военным поучительный анекдот о ленивом коте

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал военным анекдот о ленивом коте, который, наступив себе на причинное место, три часа не мог поднять лапку из-за лени. Этим анекдотом сенатор хотел донести мысль о том, что во время боевых действий решения необходимо принимать быстро и без колебаний.
«Вспомнил анекдот про самого ленивого кота. Он задней лапкой наступил себе на причинное место. Три часа орал — лень было лапку поднять», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он добавил, что в условиях боевых действий решения необходимо принимать быстро и до конца, без колебаний и сомнений.
Рогозин подчеркнул, что даже если человеку кажется, что он ошибается, ему не стоит останавливаться. Неправильное решение, по словам сенатора, может стать ключом к победе. Ленивые и трусливые, как кот, так и будут оставаться на месте, не принимая решительных действий, заключил политик.
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