Рогозин рассказал военным поучительный анекдот о ленивом коте

Рогозин: во время боевых действий решения следует принимать быстро и решительно
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Даже неправильные решения следует выполнять до конца, считает Рогозин
Даже неправильные решения следует выполнять до конца, считает Рогозин Фото:

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал военным анекдот о ленивом коте, который, наступив себе на причинное место, три часа не мог поднять лапку из-за лени. Этим анекдотом сенатор хотел донести мысль о том, что во время боевых действий решения необходимо принимать быстро и без колебаний.

«Вспомнил анекдот про самого ленивого кота. Он задней лапкой наступил себе на причинное место. Три часа орал — лень было лапку поднять», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он добавил, что в условиях боевых действий решения необходимо принимать быстро и до конца, без колебаний и сомнений.

Рогозин подчеркнул, что даже если человеку кажется, что он ошибается, ему не стоит останавливаться. Неправильное решение, по словам сенатора, может стать ключом к победе. Ленивые и трусливые, как кот, так и будут оставаться на месте, не принимая решительных действий, заключил политик.

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Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал военным анекдот о ленивом коте, который, наступив себе на причинное место, три часа не мог поднять лапку из-за лени. Этим анекдотом сенатор хотел донести мысль о том, что во время боевых действий решения необходимо принимать быстро и без колебаний. «Вспомнил анекдот про самого ленивого кота. Он задней лапкой наступил себе на причинное место. Три часа орал — лень было лапку поднять», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он добавил, что в условиях боевых действий решения необходимо принимать быстро и до конца, без колебаний и сомнений. Рогозин подчеркнул, что даже если человеку кажется, что он ошибается, ему не стоит останавливаться. Неправильное решение, по словам сенатора, может стать ключом к победе. Ленивые и трусливые, как кот, так и будут оставаться на месте, не принимая решительных действий, заключил политик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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