Роспотребнадзор обнаружил опасную питьевую воду в ХМАО

Роспотребнадзор Югры обнаружил, что компания «ПриобьСтройГарант» с 2020 года предоставляет услугу питьевого водоснабжения плохого качества в Нягане и Октябрьской районе. Об этом сообщило само ведомство.
«Роспотребнадзор по ХМАО-Югре в городе Нягань и Октябрьском районе подал иск к ООО „ПриобьСтройГарант“ в интересах неопределённого круга потребителей. Поводом для обращения в суд стали результаты проверки, выявившие, что с 2020 года данная организация предоставляет услугу питьевого водоснабжения ненадлежащего качества», — написано в сообщении.
Лабораторные исследования показали, что в питьевой воде превышен допустимый уровень содержания железа и марганца, что является нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Октябрьский районный суд обязал «ПриобьСтройГарант» произвести перерасчет платы за услугу питьевого водоснабжения для жителей села Перегребное, деревни Чемаши и Нижние Нарыкары, начиная с января 2020 года.
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