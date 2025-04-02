02 апреля 2025

Роспотребнадзор обнаружил опасную питьевую воду в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В питьевой воде превышен допустимый уровень содержания железа и марганца
В питьевой воде превышен допустимый уровень содержания железа и марганца Фото:

Роспотребнадзор Югры обнаружил, что компания «ПриобьСтройГарант» с 2020 года предоставляет услугу питьевого водоснабжения плохого качества в Нягане и Октябрьской районе. Об этом сообщило само ведомство.

«Роспотребнадзор по ХМАО-Югре в городе Нягань и Октябрьском районе подал иск к ООО „ПриобьСтройГарант“ в интересах неопределённого круга потребителей. Поводом для обращения в суд стали результаты проверки, выявившие, что с 2020 года данная организация предоставляет услугу питьевого водоснабжения ненадлежащего качества», — написано в сообщении.

Лабораторные исследования показали, что в питьевой воде превышен допустимый уровень содержания железа и марганца, что является нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Октябрьский районный суд обязал «ПриобьСтройГарант» произвести перерасчет платы за услугу питьевого водоснабжения для жителей села Перегребное, деревни Чемаши и Нижние Нарыкары, начиная с января 2020 года.

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Роспотребнадзор Югры обнаружил, что компания «ПриобьСтройГарант» с 2020 года предоставляет услугу питьевого водоснабжения плохого качества в Нягане и Октябрьской районе. Об этом сообщило само ведомство. «Роспотребнадзор по ХМАО-Югре в городе Нягань и Октябрьском районе подал иск к ООО „ПриобьСтройГарант“ в интересах неопределённого круга потребителей. Поводом для обращения в суд стали результаты проверки, выявившие, что с 2020 года данная организация предоставляет услугу питьевого водоснабжения ненадлежащего качества», — написано в сообщении. Лабораторные исследования показали, что в питьевой воде превышен допустимый уровень содержания железа и марганца, что является нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Октябрьский районный суд обязал «ПриобьСтройГарант» произвести перерасчет платы за услугу питьевого водоснабжения для жителей села Перегребное, деревни Чемаши и Нижние Нарыкары, начиная с января 2020 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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