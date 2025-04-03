В Петрозаводске на Онежском судостроительном заводе произошел крупный пожар. Об этом рассказали в ГУМЧС по региону.
«Пожар произошел в производственном боксе Онежского судостроительного завода», — передает сообщение МЧС РИА Новости. Telegram-канал Shot добавляет, что возгорание произошло в четвертом цехе, где находились емкости с горючим.
Пострадали два сварщика, оба в тяжелом состоянии. Предполагаемой причиной возгорания стал взрыв газового баллона. На месте происшествия уже работают экстренные службы.
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