В Петрозаводске на заводе произошел крупный пожар. Видео

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Причиной возгорания стал взрыв газового баллона
Причиной возгорания стал взрыв газового баллона Фото:

В Петрозаводске на Онежском судостроительном заводе произошел крупный пожар. Об этом рассказали в ГУМЧС по региону.

«Пожар произошел в производственном боксе Онежского судостроительного завода», — передает сообщение МЧС РИА Новости. Telegram-канал Shot добавляет, что возгорание произошло в четвертом цехе, где находились емкости с горючим.

Пострадали два сварщика, оба в тяжелом состоянии. Предполагаемой причиной возгорания стал взрыв газового баллона. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

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В Петрозаводске на Онежском судостроительном заводе произошел крупный пожар. Об этом рассказали в ГУМЧС по региону. «Пожар произошел в производственном боксе Онежского судостроительного завода», — передает сообщение МЧС РИА Новости. Telegram-канал Shot добавляет, что возгорание произошло в четвертом цехе, где находились емкости с горючим. Пострадали два сварщика, оба в тяжелом состоянии. Предполагаемой причиной возгорания стал взрыв газового баллона. На месте происшествия уже работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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