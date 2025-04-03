Оптимизация: в Карталинском районе отключили телефоны в почтовых отделениях

В Карталинском районе Челябинской области в почтовых отделениях отключили городские телефоны. Об этом сообщает местная пресса.
«К нам в редакцию стали поступать обращения: люди не могут дозвониться до почты на городской номер. Мы проверили — тоже не дозвонились. Пришлось искать информацию у руководства почтамта. По словам Светланы Никитиной, начальника карталинского почтамта, в целях оптимизации почтовых отделений городские телефоны отключены», — сообщает газета «Карталинская новь».
В некоторых отделениях телефоны отключили в начале апреля, в других — в середине марта. Включат ли телефоны обратно, неизвестно. При необходимости связаться с почтой жителям можно обращаться либо на официальный сайт почты либо по номеру контакт-центра Почты России: 8 (800) 100-00-00 (звонок бесплатный).
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