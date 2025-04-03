Оптимизация: в Карталинском районе отключили телефоны в почтовых отделениях

В Карталинском районе телефоны на почте замолчали из-за оптимизации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Почтовые отделения остались без телефонной связи
Почтовые отделения остались без телефонной связи Фото:

В Карталинском районе Челябинской области в почтовых отделениях отключили городские телефоны. Об этом сообщает местная пресса.

«К нам в редакцию стали поступать обращения: люди не могут дозвониться до почты на городской номер. Мы проверили — тоже не дозвонились. Пришлось искать информацию у руководства почтамта. По словам Светланы Никитиной, начальника карталинского почтамта, в целях оптимизации почтовых отделений городские телефоны отключены», — сообщает газета «Карталинская новь».

В некоторых отделениях телефоны отключили в начале апреля, в других — в середине марта. Включат ли телефоны обратно, неизвестно. При необходимости связаться с почтой жителям можно обращаться либо на официальный сайт почты либо по номеру контакт-центра Почты России: 8 (800) 100-00-00 (звонок бесплатный).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Карталинском районе Челябинской области в почтовых отделениях отключили городские телефоны. Об этом сообщает местная пресса. «К нам в редакцию стали поступать обращения: люди не могут дозвониться до почты на городской номер. Мы проверили — тоже не дозвонились. Пришлось искать информацию у руководства почтамта. По словам Светланы Никитиной, начальника карталинского почтамта, в целях оптимизации почтовых отделений городские телефоны отключены», — сообщает газета «Карталинская новь». В некоторых отделениях телефоны отключили в начале апреля, в других — в середине марта. Включат ли телефоны обратно, неизвестно. При необходимости связаться с почтой жителям можно обращаться либо на официальный сайт почты либо по номеру контакт-центра Почты России: 8 (800) 100-00-00 (звонок бесплатный).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...