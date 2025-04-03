Набиуллина выступила за повышение штрафов для банков

Банк России предложил увеличить штрафы для кредитных организаций за нарушение прав потребителей. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании Госудумы. По ее мнению, действующих санкций недостаточно.
«Не хватает более высоких штрафов для банков за нарушение прав потребителей. На наш взгляд, их нужно повышать», — заявила глава Центробанка. Трансляция заседания ве6дется на сайте Госдумы РФ.
Во время заседания Эльвира Набиуллина также сообщила, что инфляция в РФ продолжит снижаться. В ближайшие месяцы, по ее словам, она вернется к целевым показателям. По итогу 2025 года уровень инфляции останется на уровне 4%.
Раннее Эльвира Набиуллина предлагала ужесточить штрафы за навязывание дополнительных услуг клиентам в апреле 2024 года. Эта практика остаётся распространённой в финансовой сфере.
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