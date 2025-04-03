Набиуллина пообещала снижение инфляции к концу года

Глава центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция продолжит снижаться в ближайшие месяцы и вернется к целевым показателям к концу 2025 года. Однако, по прогнозам регулятора, в целом за год ее уровень останется выше 4%.
«В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму. Но в целом по этому году инфляция будет все еще выше 4%», — сказала глава центробанка в ходе заседания Госдумы. Ее слова передает ТАСС.
Раннее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что инфляция в I квартале 2025 года оказалась ниже прогнозируемой. Согласно прогнозам Центробанка, уровень инфляции в первом квартале 2025 года может оказаться ниже, чем ожидалось в феврале. В марте ключевую ставку оставили на уровне 21% годовых третий раз подряд, однако отмечалось, что при недостаточной динамике дезинфляции повышение ставки все еще рассматривается как возможная мера, пишет издание «Ридус».
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