Набиуллина пообещала снижение инфляции к концу года

Набиуллина: инфляция продолжит снижаться и придет в норму
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Уровень инфляции в РФ останется выше 4%, рассказала Набиуллина
Уровень инфляции в РФ останется выше 4%, рассказала Набиуллина Фото:

Глава центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция продолжит снижаться в ближайшие месяцы и вернется к целевым показателям к концу 2025 года. Однако, по прогнозам регулятора, в целом за год ее уровень останется выше 4%.

«В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму. Но в целом по этому году инфляция будет все еще выше 4%», — сказала глава центробанка в ходе заседания Госдумы. Ее слова передает ТАСС. 

Раннее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что инфляция в I квартале 2025 года оказалась ниже прогнозируемой. Согласно прогнозам Центробанка, уровень инфляции в первом квартале 2025 года может оказаться ниже, чем ожидалось в феврале. В марте ключевую ставку оставили на уровне 21% годовых третий раз подряд, однако отмечалось, что при недостаточной динамике дезинфляции повышение ставки все еще рассматривается как возможная мера, пишет издание «Ридус».

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Глава центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция продолжит снижаться в ближайшие месяцы и вернется к целевым показателям к концу 2025 года. Однако, по прогнозам регулятора, в целом за год ее уровень останется выше 4%. «В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму. Но в целом по этому году инфляция будет все еще выше 4%», — сказала глава центробанка в ходе заседания Госдумы. Ее слова передает ТАСС.  Раннее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что инфляция в I квартале 2025 года оказалась ниже прогнозируемой. Согласно прогнозам Центробанка, уровень инфляции в первом квартале 2025 года может оказаться ниже, чем ожидалось в феврале. В марте ключевую ставку оставили на уровне 21% годовых третий раз подряд, однако отмечалось, что при недостаточной динамике дезинфляции повышение ставки все еще рассматривается как возможная мера, пишет издание «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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